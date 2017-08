Aproveitar o que está bem conservado vale prémio

Levar ao limite o respeito pelas preexistências de uma casa bem conservada, apesar de as suas origens remontarem ao Porto burguês do início do século XX (1915), foi a chave do prémio atribuído à arquiteta Joana Leandro Vasconcelos, fundadora do Atelier in.vitro. A autora do projeto considerou a distinção, atribuída bienalmente pela Câmara da “Invicta”, como “muito importante”, atendendo a que se trata “de um prémio dos mais prestigiados na área da reabilitação porque distingue as intervenções que respeitam a legislação do património”.

A Casa da Boavista, localizada na Rua António José da Costa nº 53 (perpendicular à avenida com o mesmo nome, que liga à Foz), é um exemplo das típicas “Casas do Porto”, assente num lote comprido e estreito, e teve um uso de habitação prolongado que lhe valeu uma boa manutenção, malgrado uma ou outra alteração descaracterizadora.

Foi assim que a arquiteta agora distinguida a encontrou e por ela se interessou, ocasionando uma mistura entre as dimensões profissional e pessoal, uma vez que este foi, também, o lar há muito procurado com o companheiro. O que se, por um lado, pode induzir menor objetividade, como reconhece a arquiteta/cliente, por outro, permitiu “levar ao limite” a intenção de aproveitar ao máximo o que já existia no imóvel.

“A manutenção da grande maioria dos elementos construtivos, tanto de carácter estrutural como de revestimento, além de resultarem na significativa valorização do edifício em termos patrimoniais e arquitetónicos, permitiu concretizar uma reabilitação com custos e tempos de intervenção consideravelmente mais reduzidos”, salienta Joana Leandro Vasconcelos, reiterando que “em obras como esta, mas igualmente quando se trata de projetos de raiz, a nossa atitude é a mesma e passa muito por esse respeito pelas preexistências”.

As mudanças foram reduzidas ao mínimo nos perto de 400 m2 distribuídos por quatro pisos, duas frentes e jardim nas traseiras. A maior dificuldade prendeu-se com a necessidade de substituir hidráulica, eletricidade, climatização. “Quando mantemos tetos, soalhos e revestimentos de paredes não é fácil encontrar uma forma de instalar essas novas infraestruturas”, explica a arquiteta.

A criação de uma kitchenette a partir de um quarto, a demolição de uma parede divisória visando ganhar espaço para a sala de jantar, bem como a reposição, na fachada tardoz, dos materiais e alinhamentos originais, com a aplicação de soletos de ardósia, foram algumas das alterações efetuadas, “sempre validadas com estudos de inspeção e de diagnóstico estrutural” do edifício.

Em contrapartida, a lista de elementos mantidos é bem maior e significativa, desde os de importância estrutural até simples maçanetas de portas ou um curioso manípulo de autoclismo. “No final, o objeto sobrepôs-se ao projeto”, resume a responsável do Atelier in.vitro, que tem cerca de 80% da sua atividade dedicada à reabilitação, sobretudo na região do Porto.

Foi a primeira vez que o Prémio João de Almada distinguiu edifícios residenciais e não-residenciais. Na categoria não habitacional, o júri distinguiu, ex-aequo, o edifício Palácio do Bolhão e a expansão da Universidade Católica, na Foz do Douro, assinados por José Gigante e Álvaro Siza Vieira, respetivamente. Foram atribuídas, ainda, menções honrosas à reabilitação das habitações na Rua de Nossa Senhora de Fátima, 481 (projeto de João Baptista da Costa e Pedro Guedes de Oliveira) e na Rua de Álvares Cabral, 126 (arquiteto Alexandre Filipe Braga Loureiro), e às intervenções na Fundação Instituto Arquiteto José Marques da Silva (Sérgio Fernandez e Alexandre Alves Costa), Igreja e Torre dos Clérigos (João Carlos Santos) e E-Learning Café (Nuno Valentim e Margarida Carvalho).