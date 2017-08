Comércio a retalho na zona euro a subir

Portugal registou o segundo maior acréscimo do volume do comércio a retalho em junho face a maio (2,4%), depois da Croácia

O volume do comércio a retalho nos 19 países da zona euro em junho subiu 0,5% face a maio e 3,1% face ao mesmo mês de 2016, segundo estimativas do gabinete de estatística da União Europeia (UE).

Portugal registou o segundo maior acréscimo do volume do comércio a retalho em junho face a maio, que foi de 2,4%, depois da Croácia, com uma subida de 5,8%.

De acordo com os mesmos dados divulgados hoje, quinta-feira,, no conjunto dos 28 Estados-membros da UE, o volume do comércio retalhista em junho aumentou 0,4% em relação a maio e também 3,1% em relação ao mesmo mês de 2016.

Em maio deste ano e face ao mês anterior, o volume do comércio a retalho tinha aumentado 0,4% na zona euro e 0,3% na UE.

Em termos homólogos, em maio o comércio a retalho subiu 2,4% na zona euro e 2,6% nos 28 países da UE.