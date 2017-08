Bolsas em baixa à espera do BCE

Publicação do boletim económico do Banco Central Europeu, numa sessão sem referências macroeconómicas relevantes, está a marcar as bolsas europeias

As principais bolsas europeias estavam em baixa às 9h desta quarta-feira em Lisboa, pendentes da publicação do boletim económico do Banco Central Europeu (BCE) numa sessão sem referências macroeconómicas relevantes. O EuroStoxx 50, índice que representa as principais empresas da zona euro, estava em baixa, a cair 0,36% para 3.446,94 pontos. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt estavam a cair 0,09%, 0,37% e 0,35%, bem como a de Madrid, que recuava 0,67%. A exceção era Milão que estava a subir 0,09%. Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa invertia a tendência e, cerca das 9h, o principal índice, o PSI20, estava a desvalorizar-se 1,04% para 5.154,29 pontos. Em Nova Iorque, a bolsa em Wall Street terminou, esta quarta-feira, com o Dow Jones a subir 0,24% para 22.016,24 pontos, um novo máximo desde que foi criado em 1896. A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de divisas de Frankfurt, a descer para 1,1846 dólares, contra 1,1853 dólares na quarta-feira. O barril de petróleo Brent, para entrega em outubro, abriu em baixa esta quinta-feira, mas a cotar-se a 52,17 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, menos 0,36% do que no encerramento da sessão anterior.