Estado arrisca perder €72 milhões com construtora falida

O grupo nasceu em 1986 pela mão dos sócios Eduardo Rodrigues e Luís Filipe Vieira, vindo a tornar-se uma das maiores construtoras nacionais. Em 2001, 15 anos depois da fundação, o homem que é agora presidente do Benfica afastou-se. E em 2007 o fundador Eduardo Rodrigues, já sozinho nessa empreitada, reorganizava o negócio, criando uma “holding” para servir de chapéu ao grupo, a Obriverca SGPS. Hoje, esta sociedade é um somatório de dívidas: 392 milhões de euros, segundo a mais recente lista de credores publicada pelo administrador de insolvência.

Sem meios para pagar tudo o que deve, a Obriverca SGPS vai avançar para liquidação. O administrador de insolvência, Jorge Calvete, afirmou ao Expresso ser expectável que esse processo, que passa por tentar vender o património que a empresa tem, deverá durar três a quatro meses. O mesmo responsável admitiu ser possível que diversos credores incorram em perdas face ao montante global de créditos reclamados. Entre eles está a Caixa Geral de Depósitos (CGD). E a também estatal Parvalorem. No seu conjunto, as duas empresas públicas têm a receber mais de 72 milhões.

A lista de credores é uma formalidade judicial antes de se iniciar o processo de liquidação. Maior credor: Novo Banco, com 169,9 milhões de euros a receber (incluindo juros). Segundo maior credor: CGD, com 60 milhões de euros. Terceiro credor: Eduardo Rodrigues, com quase 52 milhões (relativos a suprimentos que o próprio fez, enquanto acionista, à sua empresa). O fundador da Obriverca é também, a título individual, um dos maiores devedores do Novo Banco, em resultado de créditos que lhe foram concedidos pelo Banco Espírito Santo (BES).

Há ainda duas empresas do grupo de Eduardo Rodrigues que são credoras da Obriverca SGPS: a Obriverca SA (que tem a receber 47,6 milhões) e a Golf Praia da Marinha (16 milhões). E outros credores relevantes são o banco BCP, com 33 milhões a receber, e a empresa estatal Parvalorem, com 12,6 milhões.

As dívidas da Obriverca SGPS à CGD dizem respeito a financiamentos feitos pelo banco público a três empresas do grupo de Eduardo Rodrigues: a Obriverca Construções (23,9 milhões), a Golf Praia da Marinha (35,7 milhões) e a Jardins Braço de Prata (420 mil euros).

No caso do Novo Banco, a lista de credores agora publicada no portal Citius mostra que uma parte significativa da dívida da Obriverca SGPS, no montante de 51 milhões, respeita a um financiamento à empresa Arco Central SA, e quase 19 milhões são relativos a um financiamento à Norfin SA (gestora do fundo que leva a cabo o projeto imobiliário da empresa Jardins Braço de Prata). Mas a maior fatia da dívida ao Novo Banco é um crédito comum de 96,8 milhões de euros, relativo a um financiamento cuja finalidade não é detalhada na lista.

A opção de Malta

O fundador da agora insolvente e prestes a ser liquidada Obriverca é um dos empresários portugueses que o Expresso identificou no âmbito da investigação Malta Files, como tendo avançado nos últimos anos para a criação de empresas ao abrigo do atrativo regime fiscal maltês.

Eduardo Rodrigues criou em Malta em 2010 as empresas Prinvest Holding Limited e Prinvest Capital (detida pela primeira). A estrutura Prinvest era detentora em 2013 (último ano de contas publicadas) de um ativo de 1,2 milhões de euros. Na altura da publicação do dossiê Malta Files, em maio, o Expresso questionou a administração da Obriverca, mas não obteve resposta. Também agora tentámos contactar a empresa, sem sucesso.

Em Malta é recorrente o uso de estruturas como a que Eduardo Rodrigues criou, em que uma empresa instrumental (a holding) detém uma sociedade operacional, de forma a que a holding recupere de imediato até seis sétimos do imposto suportado pela sua subsidiária. Isto permite que a estrutura montada em Malta pague efetivamente apenas 5% de imposto sobre o rendimento.

Os números das atividades do grupo Obriverca em Portugal evidenciam uma situação difícil há vários anos. As últimas contas da Obriverca SGPS a que o Expresso teve acesso são relativas a 2014. Nesse ano, a sociedade teve um prejuízo de 13,8 milhões de euros. Com um ativo de 138,5 milhões e um passivo de 144,6 milhões, o seu capital próprio era negativo em mais de 6 milhões. Na realidade, e tendo em consideração a lista de credores agora publicada, o passivo real da empresa de Eduardo Rodrigues é bem maior do que o reportado em 2014, espelhando o leque alargado de compromissos que a “holding” tinha para com as suas subsidiárias.

As perspetivas dos credores

A capacidade de entidades como a CGD, a Parvalorem, o Novo Banco e o BCP recuperarem o dinheiro devido pela Obriverca dependerá do processo de liquidação que agora será posto em marcha. Segundo o administrador da insolvência, Jorge Calvete, esse processo passa pela venda de unidades de participação que a Obriverca tem em vários fundos. O valor a que conseguirá vender, para reembolsar os credores, é ainda uma incógnita.

O processo em curso resulta de um pedido de instauração de um processo especial de revitalização (PER) que a própria Obriverca SGPS apresentou no Tribunal da Comarca de Lisboa Norte - Vila Franca de Xira em 21 de junho. Aconteceu dois meses depois de a empresa ter sido alvo de uma ação de execução da CGD no valor de 416 mil euros (relativo ao projeto Jardins Braço de Prata).

Entre os ativos da Obriverca SGPS está a subsidiária Golf Praia da Marinha, empresa que tinha como missão desenvolver um empreendimento turístico no Algarve. No final de 2015, esta sociedade tinha um passivo de 84 milhões de euros e um capital próprio negativo de 2,2 milhões. Nesse ano, os auditores levantaram uma reserva às contas daquela empresa: as participações que a sociedade reportava estariam sobrevalorizadas e na verdade os capitais próprios da empresa seriam negativos em 67,3 milhões de euros.

O projeto da Obriverca no Algarve situar-se-ia não muito longe de um outro empreendimento turístico de grande porte, a cargo da empresa Benagil SA, ligada à Inland, imobiliária que tem como acionista Luís Filipe Vieira e que é presidida pelo seu filho, Tiago Vieira. Em 2014, o presidente da Câmara de Lagoa, Francisco Martins, declarava ao jornal regional “Portugal Resident” que não sabia ainda quando é que ambos os projetos poderiam avançar.

Outro ativo relevante da Obriverca SGPS é a subsidiária Obriverca Construções e Projetos SA. Com um passivo de 237 milhões (e um ativo reportado em 2013 de 230 milhões), esta é a sociedade através da qual o grupo de Eduardo Rodrigues detém os projetos Alcântara Rio, Jardins Braço de Prata, Mar da Califórnia, entre outros.

Braço de Prata, um projeto de ouro

A empresa Jardins Braço de Prata, em Lisboa, à qual estava associada uma dívida de 18 milhões de euros em 2013, tem hoje boas perspetivas, até porque está associada a um dos maiores projetos imobiliários em curso na capital.

Após mais de uma década “embrulhado” em dificuldades de licenciamento, em 2010 este projeto estava pronto para ser desenvolvido, mas as dificuldades financeiras da Obriverca impediram a execução. Em 2016, o projeto arrancou finalmente, com desenho do arquiteto italiano Renzo Piano, e com novo nome (Prata Living Concept), sendo promovido pelo fundo Lisfundo, gerido pela Norfin. O Expresso não conseguiu apurar que participação tem a Obriverca neste fundo.

O relatório e contas deste fundo, depositado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), indica que no final de 2016 o Lisfundo tinha ativos de 127,5 milhões de euros e compromissos a pagar de 96 milhões (dos quais 85,6 milhões relativos a um financiamento bancário contraído junto da CGD e do Novo Banco).

A construção do empreendimento está a cargo da Mota-Engil. E já em 2016 o fundo tinha firmado nove contratos-promessa de compra e venda de apartamentos para um dos lotes da primeira fase, além de quatro contratos-promessa para a segunda fase. Por esta altura, os gestores da CGD e do Novo Banco estarão a fazer figas para que as vendas do complexo projetado por Renzo Piano acelerem, minimizando as perdas potenciais geradas pelos empréstimos à Obriverca.

Artigo publicado na edição do Expresso Diário de 01/08/2017