Presidente do Santander: “Aguardamos autorizações para integrar o Banco Popular”

O presidente do Santander Totta, António Vieira Monteiro, afirmou que o processo de integração ainda aguarda autorização da Direção Geral da Concorrência (DGComp), do BCE e do Banco de Portugal.

A integração do Popular Portugal poderá levar, segundo Vieira Monteiro, a que as imparidades e provisões para crédito possam ter de ser reforçadas. Isto, porque, como diz, "vamos encontrar algumas imparidades (no Banco Popular)", recordando que quando integrou o Banif no Santander Totta o rácio de crédito em risco subiu para 11 por cento e "graças à política de provisionamento forte, hoje este rácio está nos 4,46 por cento".

Já quanto a necessidades de capital devido à integração do Popular, o Santander, refere, "tem capital suficiente ", ou seja não precisa de fazer um aumento de capital.