Taxa de desemprego volta a cair na zona euro e UE em junho

A taxa de desemprego voltou a baixar, em junho, nas médias da zona euro e da União Europeia (UE) e, em termos homólogos, em todos os Estados-membros à exceção da Estónia, divulgou esta segunda-feira o Eurostat

De acordo com o gabinete oficial de estatísticas da UE, a taxa de desemprego foi, em junho, de 9,1% na zona euro, face aos 9,2% de maio e aos 10,1% de junho de 2016.

Já no conjunto da UE, o desemprego recuou para os 7,7%, abaixo dos 8,6% do mês homólogo e estável face a maio.

As taxas de desemprego mais baixas foram registadas na República Checa (2,9%), na Alemanha (3,8%) e Malta (4,1%) e as mais elevadas na Grécia (21,7% em abril) e em Espanha (17,1%).

Na comparação homóloga, o desemprego baixou em todos os Estados-membros exceto na Estónia, onde subiu de 6,5% para 6,9%, tendo as quebras mais representativas sido observadas em Espanha (de 19,9% para 17,1%) e na Croácia (de 13,3% para 10,6%).

Em Portugal, o desemprego diminuiu em junho para os 9,0%, face aos 11,1% homólogos e aos 9,2% de maio.

O desemprego jovem foi de 18,7% nos 19 países da moeda única e de 16,7% na UE, contra 21,0% e 18,8% homólogos e 19,05 e 16,9% de maio, respetivamente.

A Alemanha registou a menor taxa de desemprego entre as pessoas com menos de 25 anos e a Grécia (45,5% em abril), a Espanha (39,2%) e a Itália (35,4%) as mais altas.

O desemprego jovem foi, em junho, de 23,4%, que se compara com os 26,7% homólogos e os 23,9% de maio.