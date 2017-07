Inflação da zona euro mantém-se em 1,3%

O nível de inflação anual manteve-se em julho em 1,3%, segundo a primeira estimativa do Eurostat, o organismo de estatísticas da União Europeia, divulgada esta segunda-feira. Esta estimativa está em linha com as previsões dos analistas.

Depois de um comportamento irregular no primeiro semestre do ano, tendo atingido um máximo de 2% em fevereiro, a inflação desceu para um mínimo do ano de 1,3% em junho, mantendo-se, agora, no mesmo nível.

No entanto, a inflação subjacente – que exclui as componentes mais voláteis da energia, álcool, alimentação e tabaco – subiu de 1,1% em junho para 1,2% em julho, o mesmo nível registado em abril, um máximo do ano até à data.