Porto quer ultrapassar o ‘vale da morte’

Melhorar a capacidade de gestão das pequenas e médias empresas (PME) de crescimento rápido na Região Norte. Este é o objetivo da ScaleUp Porto — The Growth Champions, uma iniciativa de formação para executivos e fundadores de scaleups que a Câmara Municipal do Porto lançou em parceria com a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE). Distingue-se de outras iniciativas de empreendedorismo, como por exemplo programas de aceleração para startups, por se dirigir a um universo de empresas (scaleups) que já passaram o chamado ‘vale da morte’ e que têm potencial para crescer no mercado global.

Mas a principal originalidade deste projeto reside no facto de não se dirigir apenas às tecnológicas como também às empresas industriais e familiares que têm potencial para crescer a nível global mas que podem estar “adormecidas ou acomodadas”. “Esta iniciativa insere-se na estratégia ScaleUp Porto, que tem por objetivo apostar num paradigma mais competitivo para a economia regional e apoiar as startups tecnológicas locais com potencial para escalar internacionalmente”, refere Filipe Araújo, vereador da Câmara Municipal do Porto, com os pelouros da Inovação e Ambiente.

O pontapé de saída foi dado no passado mês de junho com uma ação de formação de dois dias realizada por Verne Harnish, conhecido guru americano especialista em crescimento de empresas e autor de livros que foram campeões de vendas, como “ScaleUp” e “Mastering the Rockefeller Habits”.

Participaram na sessão representantes de 20 empresas (ver lista ao lado), das quais 12 têm um perfil tecnológico e 8 são originárias de sectores industriais. Todas elas estão sedeadas na Região Norte, com exceção de duas scaleups “convidadas” de Lisboa (Hole19 e Uniplaces). “É importante proporcionar ferramentas que permitam aumentar a capacidade de gestão e organização não só a tecnológicas de sucesso como também a empresas industriais com potencial para crescer”, defende Adelino Costa Matos, presidente da ANJE. “Há muitos empresários de sectores mais tradicionais que são dinâmicos, têm a mente aberta e estão virados para a internacionalização, mas mesmo assim seria importante proporcionar-lhes contacto com as melhores práticas internacionais, para que possam ser serem bem sucedidos em situações de crescimento rápido”, acrescenta o dirigente associativo, que agora inicia o mandato. “Queremos proporcionar aos jovens empresários a possibilidade de voarem mais alto e criarem riqueza vendendo produtos e serviços inovadores nos mercados internacionais”, remata Adelino Costa Matos.

A partir do próximo mês de outubro e até fevereiro de 2018, a ScaleUp Porto já tem calendarizadas mais algumas ações de formação para estas empresas “campeãs do crescimento” em áreas específicas, como marketing, vendas, operações ou financiamento.

Ricardo Castelo / NFACTOS

Acesso ao investimento

De acordo com a nomenclatura atualmente em voga, uma scaleup é uma empresa de crescimento rápido que já obteve mais de um milhão de dólares (€850 mil) de financiamento de capital de risco e que caminha a passos largos para ter rácios que normalmente são conseguidos por empresas autossustentáveis. A iniciativa desencadeada pelo município do Porto e pela ANJE vai mais longe. Além de procurar reduzir a mortalidade das tecnológicas que já estão a entrar em velocidade de cruzeiro, procura abrir horizontes às PME tradicionais.

Embora o acesso a investimento não seja um problema para estas empresas scaleups que “tenham gestores com a mentalidade correta para ter atividade internacional e elevadas taxas de crescimento”, o presidente da ANJE diz que será “importante ter contacto com investidores internacionais, uma vez que a capacidade dos investidores nacionais é limitada”. Nesse sentido, a ScaleUp Porto vai participar em eventos (por exemplo, Web Summit) de forma a proporcionar encontros entre os empresários portuenses e investidores. Com a experiência adquirida na ScaleUp Porto, Adelino Costa Matos admite que no futuro a ANJE poderá organizar iniciativas semelhantes de formação para jovens empresários de sucesso de outras regiões do país.

Para já, esta aliança Câmara Municipal do Porto/ ANJE está a apostar no desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo da região do Porto, que rivaliza, em termos de dinamismo e dimensão, com Lisboa. Além de startups e scaleups, o autarca refere que a economia da região metropolitana está a ser dinamizada pelo turismo e investimento de empresas internacionais que escolhem a zona para instalar centros de serviços partilhados (o mais recente foi a multinacional Vestas). Um dinamismo que está a ter impacto positivo no arrendamento de escritórios e no emprego. Filipe Araújo diz que já se nota “o regresso de portugueses qualificados que tinham emigrado e a fixação de quadros estrangeiros atraídos pela qualidade de vida que a região proporciona”.