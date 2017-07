Novo polo criativo quer juntar 3000 pessoas

“Espera-se que 3000 pessoas venham a trabalhar no Hub Criativo do Beato” (HCB), segundo anunciou Miguel Fontes, diretor da Startup Lisboa, esta semana, na apresentação de “um dos maiores hubs da Europa”. A estrutura voltada para o empreendedorismo e a inovação, na zona oriental de Lisboa, deverá estar operacional até ao final de 2018. Mas do número 3000 depreendam-se postos de trabalho e não empregos diretos. Só na Factory, cujo negócio é arrendar espaços a outras empresas e que vai ocupar 11 mil metros quadrados do antigo complexo de manutenção militar, deverão enquadrar-se 500 trabalhadores de diferentes empresas. Da equipa da Factory, “apenas estarão quatro elementos”, explicou ao Expresso o fundador da empresa berlinense, Simon Schaefer (que também lidera a Startup Portugal).

Da Unicer à... Mercedes?

Também a Startup Lisboa, que gere o HCB, utilizará o espaço para aumentar o número de empresas que acompanha. A secretária de Estado da Indústria, Ana Lehmann, frisou que, no ano passado, 584 startups foram “responsáveis por 46% dos postos de trabalho criados no último ano”, mas nem tudo serão startups no Beato. A Web Summit, que inaugurou em abril um escritório em Lisboa, vai mudar-se definitivamente para o leste da cidade, com planos de crescimento orgânico. A Unicer lança-se ao mercado da cerveja artesanal com uma “pequena unidade industrial”, a escassos metros de duas produtoras independentes (a Musa e a Dois Corvos). E a Mercedes está a estudar o contrato de instalação do seu hub digital no Beato. Alexandre Vaz, que lidera o projeto em Portugal, adiantou que muitas das “pelo menos 120 pessoas, entre programadores e designers” a contratar até 2018 virão do estrangeiro, por ser importante trabalhar num “ambiente multicultural”. Outro critério para o funcionamento ideal é estar “no meio de uma comunidade, num espaço muito aberto e que possa crescer”, referiu, sugerindo que a equipa de trabalho deverá crescer também. Entre os presentes na apresentação do projeto, Rui Miguel Nabeiro, da Delta, comentou com o Expresso que não descarta a hipótese de se juntar ao HCB, apesar de a hipótese não estar, ainda, a ser estudada. R.B.