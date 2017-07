A retoma veio para ficar

FMI Revisão em alta no crescimento dos três principais destinos de exportação portuguesa

Kenzaburo Fukuhara / REUTERS

A recuperação da economia mundial está estabilizada. A trajetória ascendente desde 2010 é “sólida”, garantiu esta semana o Fundo Monetário Internacional (FMI) na atualização intercalar das suas projeções. A organização liderada por Christine Lagarde dissipou as dúvidas que ainda manifestara em abril passado, quando publicou a primeira edição do ano do World Economic Outlook (WEO), o mais importante relatório sobre o andamento da economia mundial.

Agora, com as novas projeções divulgadas esta semana em Kuala Lumpur, na Malásia, o Fundo confirmou que o crescimento do produto mundial e o comércio internacional em 2017 e 2018 vão acelerar em relação a 2016 quando se registou um abrandamento. As previsões de crescimento global de 3,5% e 3,6% respetivamente para este ano e o próximo, já avançadas em abril, mantêm-se, mas os técnicos do FMI vieram dizer que, por baixo desse bom momento, há dinâmicas distintas.

A atualização de projeções revelou revisões em alta e em baixa nas taxas de crescimento dos 16 principais países analisados, deixando a nu na geografia dos continentes onde o Fundo está manifestamente otimista ou se mostra pessimista, ou, pelo menos, apreensivo em virtude de várias incertezas.

A zona euro, Canadá e China surgiram em destaque pelas revisões em alta das previsões, enquanto as revisões em baixa marcaram a vermelho os Estados Unidos, sob Administração Trump, o Reino Unido, a braços com o ‘Brexit’, e alguns grandes exportadores mundiais de matérias-primas, provavelmente incapazes de se adaptarem a um ciclo de preços baixos (ver tabelas).

Pessimismo sobre os Estados Unidos

A revisão em baixa do crescimento dos EUA, a principal economia do mundo, já era esperada. O FMI havia avançado com essa nota de pessimismo quando divulgou o relatório sobre a economia norte-americana em final de junho. Os técnicos do Fundo abandonaram as expetativas que tinham em abril sobre as promessas de Donald Trump em matéria de impulso orçamental. O FMI diz, agora, que ele será “menos expansionista do que se presumia antes, em virtude da incerteza sobre o calendário e a natureza das mudanças na política orçamental”.

A melhoria de previsões para a segunda maior economia do mundo, também já era esperada, pois havia sido preanunciada no relatório sobre o gigante asiático divulgado em meados de junho. A China mantém uma dinâmica de crescimento no patamar dos 6% e só se espera que desça abaixo desse limiar daqui a quatro ou cinco anos.

A satisfação com as perspetivas para a zona euro acabou por arrebatar as manchetes num primeiro momento, para depois ser ofuscada por um gracejo da diretora-geral do Fundo alvitrando a possibilidade de, numa década, a sede da organização que dirige poder ser ‘deslocalizada’ para Pequim. O gracejo foi dito à margem das apresentações oficiais da atualização de previsões do FMI, num debate que Lagarde animou em Washington no Center for Global Development, mas acabou por tornar-se viral.

Boas notícias para Portugal

A revisão em alta para a zona euro é benéfica para Portugal. O relatório do FMI fala de “surpresas positivas no final de 2016 e princípios de 2017 que apontam para uma dinâmica sólida” e Maurice Obstfeld, o economista-chefe da organização, adiantou que “há a possibilidade de um crescimento ainda mais forte na Europa continental, em virtude da diminuição dos riscos políticos”.

Os técnicos do Fundo avançaram apenas com as projeções para as quatro principais economias da moeda comum europeia. As revisões em alta para Espanha, que se espera que lidere o crescimento nas economias desenvolvidas este ano e no próximo, Alemanha e França são uma boa notícia, dado serem os três principais destinos da exportação portuguesa. China e Índia — que lidera, agora, o crescimento nas grandes potências, com taxas acima de 7% — continuam com dinâmicas favoráveis aos exportadores internacionais.

Mas o documento de atualização das previsões do WEO e o relatório específico sobre a economia da zona euro, também publicado esta semana, não deixam de chamar a atenção para riscos de médio prazo que podem afetar negativamente o cenário de base do FMI (ver 13 riscos).

A maioria é global — por exemplo, as incertezas sobre Trump e o ‘Brexit’, tensões geopolíticas, falta de gradualismo na normalização da política monetária da FED, impacto negativo da globalização e da revolução tecnológica, abrandamento do crescimento da produtividade, protecionismo —, outros terão um impacto particular na zona euro — falta de rentabilidade e crédito malparado na banca da zona euro, recuo no apoio político a maior integração na União Europeia em virtude da perceção de um fracasso na convergência, desequilíbrios nas contas externas entre membros do euro com excedentes e défices excessivos, e disrupção na política de estímulos do Banco Central Europeu.