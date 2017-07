Os três pontos fracos que minam a economia dos Estados Unidos

Crescimento potencial é o mais baixo desde há 70 anos. Peso dos rendimentos do trabalho caiu desde 2011. Classe média emagreceu nos últimos 30 anos. FMI divulgou relatório completo de análise à maior economia do mundo

A maior economia do mundo atravessa provavelmente a expansão mais prolongada da sua história desde meados do século XIX. Desde o último mês de recessão em junho de 2009, a trajetória económica ascendente dos Estados Unidos já leva 96 meses, apesar de alguns ziguezagues.

Tendo em conta que não se prevê uma nova recessão até 2022, a atual expansão poderá durar muito mais do que as duas anteriores mais prolongadas, adianta o Fundo Monetário Internacional (FMI) no relatório completo de análise à economia norte-americana publicado, agora, na íntegra.

Contudo, a perspetiva a cinco anos tem nuvens e o clima pode piorar tendo em conta três mudanças estruturais que ocorreram nas últimas décadas e que pioram os constrangimentos de médio prazo que o FMI identifica como podendo alterar o cenário base de um crescimento médio anual em torno de 1,9% entre 2017 e 2022.

Três mudanças estruturais na economia e sociedade

A economia e sociedade norte-americanas revelam três alterações de fundo, diz o relatório do Fundo.

A parcela dos rendimentos do trabalho na riqueza nacional caiu quatro pontos percentuais desde 2001; desceu de 57% do PIB para 53%. As principais razões dessa quebra devem-se, sobretudo, à revolução tecnológica da digitalização e da automatização que mudou radicalmente muitas atividades económicas e alterou brutalmente o mercado do emprego, e à globalização, com a penetração elevada das importações na economia norte-americana.

A classe média dos EUA emagreceu para o nível mais baixo no decurso dos últimos 30 anos.

A taxa de crescimento potencial da maior economia do mundo está no nível mais baixo desde os anos 1940, sendo inferior a 2%.

A 27 de junho, o FMI publicou as conclusões gerais sobre o estudo que havia feito ao abrigo do artigo IV, que permite consultas regulares às economias dos membros da organização.

O que ressaltou, na altura, foi a revisão em baixa das previsões para o crescimento em 2017 e 2018, que foram reafirmadas na atualização publicada esta semana das projeções para a economia mundial e as suas principais 16 economias no ‘World Economic Outlook’.

A caminho da maior expansão de que há registo

Apesar da revisão em baixa, refletindo algum pessimismo, e muita incerteza sobre o andamento da política da Administração Trump, o produto interno norte-americano vai crescer anualmente até 2022 mais do que em 2016 e a economia regista atualmente uma situação praticamente de pleno emprego, com a taxa de desemprego abaixo de 4,5%.

A aceleração da retoma económica aponta para crescimentos de 2,1% este ano e no próximo e para um abrandamento a partir de 2019 com a taxa anual a descer até 1,7% em 2021 e 2022. Se as projeções do FMI até 2022 se confirmarem, a economia dos EUA crescerá anualmente em média perto de 2% desde 2010, o mesmo que cresceu em média entre 2000 e 2008, até à recessão em 2009 (registando, então, uma quebra anual de 2,8%). O PIB não cresce a 3% ou mais desde 2006. O último mês de recessão ocorreu em junho de 2009, segundo os dados dos ciclos estabelecidos pelo National Bureau of Economic Research (NBER).

Se o ritmo de crescimento do PIB se mantiver, pelo menos, até 2022, tomando em linha as projeções do FMI publicadas agora, a atual expansão será a maior desde que há registo pelo NBER, desde dezembro de 1854. As duas anteriores expansões mais prolongadas ocorreram de 1961 a 1969 durante 106 meses e de 1991 a 2001 durante 120 meses.

Apesar da atual longa expansão, a taxa média anual de crescimento ficará ligeiramente acima de 2% entre 2010 e 2022, um pouco mais do que a média anual de 1,96% verificada entre 2000 e 2008. Um ritmo, contudo, inferior à média histórica de 3,2% desde o final da 2ª Guerra Mundial.

Confluência negativa

As três mudanças estruturais assinaladas – crescimento potencial historicamente baixo, perca de peso no PIB dos rendimentos do trabalho, e emagrecimento da classe média - poderão agravar os constrangimentos de médio prazo já identificados pelo FMI

Esses constrangimentos são a continuação do fraco crescimento da produtividade; o envelhecimento da população; a queda a partir de 2019 da taxa de participação na atividade económica – que mostra a percentagem de pessoas em idade ativa que estão na força de trabalho, empregadas ou não –, caindo de 62,8% em 2016 e 62,9% em 2017 e 2018 para 61,9% em 2022; uma distribuição do rendimento nacional cada vez mais polarizada; e níveis elevados de pobreza.

“Os Estados Unidos enfrentam uma confluência de forças que poderão pesar sobre as perspetivas de ganhos contínuos no bem-estar económico”, sublinha o relatório.

O estudo do FMI ressalta, ainda, que os EUA têm caído no ranking das 24 economias da OCDE em diversos indicadores. A sua posição é hoje pior do que em 1995 quanto a salários médios anuais, participação na força de trabalho, taxa de mortalidade e cobertura de saúde. E está pior do que em 2005 na percentagem de jovens (entre 25 e 34 anos) com curso superior. Está igual a 2005 na taxa de pobreza e na finalização do ensino secundário.