Energia e telecomunicações arrastam a Bolsa para terreno negativo

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em baixa, em linha com as principais praças europeias. A REN protagoniza a maior descida do PSI-20 (-2,45%)

A Bolsa de Lisboa abriu hoje no vermelho e o índice PSI-20 segue a perder 0,48%, nos 5225,58 pontos, pressionado por sectores como a energia, as telecomunicações e a banca depois da divulgação das contas semestrais de algumas das suas cotadas. Nesta tendência de baixa, a maior descida (-2,45%) é protagonizada pela REN que ontem anunciou um aumento de 30,7% nos lucros para os 53 milhões de euros, e de 1% no EBITDA. Mas no sector da energia, a Galp também perde 0,15%, e a EDPR cai 0,34%, enquanto a EDP desvaloriza 0,70%, um dia depois de anunciar uma quebra de lucros de 5%. Nas telecomunicações, a NOS está a descer 0,44% e a Pharol segue inalterada, Depois de anunciar uma passagem de prejuízos de 197,3 milhões a lucros de 89,9 milhões, o BCP também tem as suas ações em terreno negativo (- 1,34%). Em sentido contrário segue a Ibersol, a ganhar 0,42%.