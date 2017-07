Crescimento dos EUA acelerou no 2º trimestre

A taxa de crescimento do PIB norte-americano subiu para 2,6% entre abril e junho, depois de um mínimo de cinco trimestres nos primeiros três meses de 2017, anunciou esta sexta-feira o Bureau of Economic Analysis

A recuperação económica nos Estados Unidos confirma-se. A economia norte-americana cresceu 2,6% no segundo trimestre do ano, anunciou esta sexta-feira o Bureau of Economic Analysis (BEA). Trata-se de uma aceleração em relação ao mínimo de cinco trimestres registado nos primeiros três meses deste ano, com o crescimento a abrandar, então, para 1,2%.

Esta aceleração foi prevista pela GDPNow e pela Econoday, mas ficou acima das estimativas da Nowcast e do Zero Hedge que apontavam para 2% e 1,9% respetivamente. Alguns analistas mais pessimistas previam que a taxa não subiria para além de 1,7%.

A trajetória de crescimento no último ano e meio tem sido irregular: subiu de 0,6% nos primeiros três meses de 2016 para 2,2% e 2,8% nos dois trimestres seguintes, para fechar em 1,8% de novembro a dezembro desse ano; abriu 2017 com uma taxa de 1,2% no primeiro trimestre para acelerar para 2,6% nos três meses seguintes. O BEA reviu hoje em baixa as taxas dos três trimestres anteriores.

A previsão para o segundo trimestre de 2017 divulgada hoje é uma primeira estimativa. Uma segunda estimativa será publicada a 30 de agosto e uma terceira em 28 de setembro.

No relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre a economia dos EUA, divulgado na quinta-feira à noite, os técnicos da organização confirmaram a revisão em baixa das projeções da taxa anual de crescimento do PIB, apontando, agora, para 2,1% em 2017 e 2018, com uma desaceleração nos quatro anos seguintes para menos de 2%.

Apesar da aceleração neste segundo trimestre de 2017, atingindo a terceira taxa trimestral mais elevada em dois anos, os analistas não consideram “realista” a promessa do novo presidente Donald Trump de conseguir no seu mandato uma taxa média anual entre 3% e 4%.

A economia norte-americana saiu de recessão em julho de 2009. Com taxas anuais mais altas ou mais baixas, está em expansão há oito anos consecutivos, como sublinha o relatório do FMI sobre os EUA.