Consumidores nunca estiveram mais confiantes, diz o INE

Em julho, a confiança dos consumidores portugueses bateu recordes. Este indicador aumentou "pelo décimo primeiro mês consecutivo, prolongando a trajetória ascendente observada desde o início de 2013 e renovando o valor máximo da série iniciada em novembro de 1997", afirma o INE - Instituto Nacional de Estatística.

As expectativas sobre a situação económica do país e a evolução do desemprego foram os fatores que mais contribuíram para este aumento de confiança dos portugueses, mas a apreciação sobre a situação financeira do agregado familiar também é positiva, destaca o INE no relatórios dos seus Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores. Já as expetativas sobre a evolução da poupança ficaram em terreno negativo.

O indicador de clima económico, a subir há sete meses, atingiu, também, o seu valor máximo desde junho de 2002, combinando aumentos de confiança na construção e obras públicas, no comércio e nos serviços, com uma redução na indústria transformadora.

No caso da construção e obras públicas, o indicador de confiança sobe há sete meses, a refletir os contributos positivos das perspectivas sobre o emprego e a carteira de encomendas, explica o INE.

Na evolução positiva do comércio pesa a expetativa favorável da evolução das vendas e da atividade. E no indicador de confiança dos serviços, o perfil positivo é puxado por todas as componentes, da procura à carteira de encomendas e à atividade.

Já na indústria transformadora, a descida registada em julho interrompe a trajetória positiva iniciada em 2016. A pressão, neste caso, vem das opiniões sobre a procura global e a evolução dos stocks de produtos acabados. Do lado das perspetivas de produção, houve um contributo "ligeiramente positivo".