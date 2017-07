MiIllennium passa de prejuízos a lucros

Banco alcançou resultados líquidos de 89,9 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, o que compara com prejuízos de 197,3 milhões no mesmo período do ano passado

O Millennium BCP alcançou lucros de 89,9 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano, o que compara com prejuízos de 197,3 milhões de euros no mesmo período do ano passado.

Segundo o comunicado enviado esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o banco presidido por Nuno Amado beneficiou "da expansão contínua do resultado core, que se cifrou em €558,6 milhões no primeiro semestre de 2017, comparando com €437,1 milhões no mesmo período de 2016".

O banco destaca ainda a "redução muito significativa dos non performing exposures (ativos que não geram rendimento) em 721 milhões de euros, com destaque para os créditos vencidos há mais de 90 dias (redução de 471 milhões de euros) em Portugal.

Outro destaque do banco é a captação de clientes, com o número de clientes ativos do grupo a ultrapassar os 5,2 milhões, mais 4,4% do que no final do primeiro semestre do ano passado.

Em termos de capital, o rácio CET1 fully implemented (rácio de referência) reforçou-se para um valor estimado de 11,3% em 30 de junho de 2017, face a 9,7% em 30 de junho de 2016.