Lucro da Impresa cai para €2,8 milhões penalizado pelos custos de reestruturação

A Impresa, dona da SIC, do Expresso, e da Visão viu o lucro recuar de €3,671 milhões em junho de 2016 para €2,844 milhões em junho de 2017, uma descida "explicada pelos custos de reestruturação", diz a Impresa em comunicado. Os custos de reestruturação ascenderam a €1,3 milhões e ocorreram no segundo trimestre deste ano.

Apesar do crescimento das receitas publicitárias, áreas de subscrição e circulação em 1%, o grupo liderado por Francisco Pinto Balsemão registou uma quebra de 4,8% nas receitas totais consolidadas, que se fixaram nos €53,9 milhões. A dívida, um dos indicadores que mais penaliza a Impresa foi reduzida em €7,5 milhões para €53,9 milhões, o valor mais baixo, em termos homólogos, desde 2009.

Francisco Pedro Balsemão considera que a Impresa está numa trajetória positiva, apesar do recuo nos resultados. “Há indicadores operacionais positivos que demonstram que estamos no caminho certo. Este trimestre já colhemos frutos da implementação do nosso plano estratégico: aumentámos as receitas publicitárias e as de circulação, embora as receitas totais tenham caído devido à forte queda na área dos IVRs (chamadas e serviços de valor acrescentado)", afirma.

O presidente executivo da Impresa sublinha também a importância da descida dívida. "Talvez ainda mais importante, prosseguimos a nossa trajetória descendente dos últimos anos na redução da dívida, que desceu, em termos homólogos, 7,5 milhões de euros, para o valor mais baixo em 8 anos. Continuaremos, como sempre, a trabalhar no sentido de a reduzir", considera Francisco Pedro Balsemão