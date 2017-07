Montepio: pedido de registo da OPA entregue na CMVM

A Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) efetuou o pedido de registo da Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre as unidades de participação do Caixa Económica Montepio Geral junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A CMVM tem oito dias para conceder o registo, desde que toda a informação prestada esteja completa, dando o seu 'ok' ao prospeto de lançamento da oferta e ao anúncio de lançamento.

A AMMG anunciou a 4 de julho o lançamento de uma OPA para comprar os 26,5% de unidades de participação do CEMG que não possui. Oferece como contrapartida um euro por cada título, num investimento global de 106 milhões de euros.

A AMMG tinha 20 dias para fazer o pedido de registo após a data do anúncio preliminar de lançamento da OPA e o Expresso apurou que o pedido deu entrada no regulador do mercado.

Desde o anúncio de lançamento da OPA, as unidades do Montepio valorizaram mais de 100% em Bolsa.

Esta operação surge na sequência da crise que o Montepio tem vivido nos últimos meses e que levou a AMMG a ter de reforçar capital do banco em 250 milhões de euros no final de junho último.