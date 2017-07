Juros da dívida caíram 74% desde a mais célebre frase de Draghi há 5 anos

Passaram cinco anos sobre a mais célebre frase proferida por Mario Draghi desde que tomou posse como presidente do Banco Central Europeu (BCE) em novembro de 2011.

Os juros das Obrigações do Tesouro português, no prazo de referência a 10 anos, deram um trambolhão, de 11,4% a 25 de julho de 2012 para menos de 3% na abertura da sessão europeia esta quarta-feira. O custo de financiamento é hoje praticamente 1/4 do de então. Foi a segunda maior descida em termos de pontos base – 846 pontos, quase 8,5 pontos percentuais -, depois da Grécia, e a quarta maior em termos relativos – 74% -, depois da Irlanda, Grécia e Espanha.

A célebre frase “tudo o que for necessário para preservar o euro” nem foi proferida em Frankfurt numa conferência de Imprensa após uma reunião de política monetária do conselho do banco, nem em nenhuma audição de Draghi no Parlamento Europeu, mas em Londres, a 26 de julho de 2012, numa Conferência sobre Investimento Global. Draghi disse então que “dentro do nosso mandato, o BCE está pronto para fazer tudo o que for necessário para preservar o euro”, acrescentando “e, acreditem, será suficiente”.

Cinco anos volvidos, o impacto da frase e das medidas de política monetária expansionista do BCE que se seguiram, desde setembro daquele ano até à extensão do programa de compra de ativos no ano passado, é gigante.

Os juros da dívida pública dos membros do euro desceram enormemente, sobretudo no caso de quatro periféricos, Grécia, Portugal, Espanha e Irlanda. Os ativos do BCE subiram 55%, de 2,73 biliões de euros no final de 2011 para 4,24 biliões de euros em 21 de julho de 2017 (o último dado disponível). Na componente relativa aos títulos de dívida emitidos em euros por residentes da zona euro, os ativos do BCE multiplicaram mais de 4 vezes, subindo de 619 mil milhões de euros em 2011 para cerca de 2,4 biliões de euros em 21 de julho do ano em curso, dos quais 1,6 biliões adquiridos no âmbito do programa de aquisição de dívida pública no mercado secundário desde março de 2015.

A maior descida de juros no prazo de referência no mercado secundário registou-se para as obrigações gregas, que passaram por uma reestruturação de dívida em duas fases em 2012 e por mais um terceiro resgate no verão de 2015. Os juros helénicos desceram mais de 22 pontos percentuais (2204 pontos base), de 27,34% em 25 de julho de 2012 (na véspera da célebre frase) para 5,3% na abertura de hoje. Seguiram-se as descidas, em pontos base, dos juros portugueses – 846 -, espanhóis – 591 -, e irlandeses – 553. Os juros dos títulos italianos desceram 433 pontos base e os da dívida de referência na zona euro, a alemã, caíram 71 pontos base.

Em termos relativos, a maior queda registou-se com os juros irlandeses, que desceram 87%, seguidos dos gregos (81%), espanhóis (79%), portugueses (74%) e italianos (67%).