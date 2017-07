FED não sobe taxa de juro e anuncia redução dos ativos "em breve"

O banco central norte-americano não procedeu esta quarta-feira a uma subida da taxa de juro que se mantém no intervalo entre 1% e 1,25% e anuncia que o processo de emagrecimento dos 4,5 biliões de dólares de ativos se iniciará "relativamente em breve"

A Reserva Federal norte-americana (FED) decidiu não mexer na taxa de juro na reunião de dois dias que terminou esta quarta-feira em Washington. O comunicado publicado pelas 14 horas locais (19 horas em Portugal) refere que a equipa liderada por Janet Yellen decidiu manter a taxa diretora no intervalo entre 1% e 1,25%, o que era esperado pelos analistas e indicado pela probabilidade implícita quase nula de uma subida nesta reunião de julho, segundo o mercado de futuros daquelas taxas.

Os banqueiros centrais introduziram, no entanto, na comunicação oficial a menção que esperam iniciar “relativamente em breve” a implementação do “programa de normalização do seu balanço” (com ativos no valor de 4,5 biliões de dólares, cerca de 3,85 biliões de euros) que anunciaram na reunião de junho. A implementação continua, no entanto, dependente da forma como a economia evoluir.

O comité de política monetária da FED reafirma que continua “a monitorizar de perto os desenvolvimentos na inflação”, mas reafirma que a previsão para a sua evolução nos próximos 12 meses é que se “mantenha um pouco abaixo de 2% no curto prazo, mas que estabilizará em torno do objetivo de 2% no médio prazo”.

O comportamento da inflação continua a preocupar a equipa de Yellen. Depois de uma subida para um pico de quase cinco anos em fevereiro, registando 2,7%, o processo de reflação abrandou, com a taxa a desacelerar ao longo do resto do primeiro semestre, acabando por se situar em 1,6% em junho.

Sobre a subida de juros, a FED reafirma que as condições económicas norte-americanas continuam a aconselhar “subidas graduais” na taxa de juro, que deverá “continuar provavelmente, por algum tempo, abaixo dos níveis que se espera que prevaleçam no longo prazo”.

Os juros dos títulos do Tesouro norte-americano no prazo de referência, a 10 anos, reagiram ao comunicado da FED descendo de 2,32% pelas 13h55 (hora local) para 2,29% vinte minutos depois da publicação.

No mercado de futuros das taxas de juro da FED, a probabilidade implícita para continuar a não haver subidas nas reuniões até final do ano aumentou. No caso da próxima reunião, a 19 e 20 de setembro, a probabilidade de não haver mexida subiu de 91,6%, antes da publicação do comunicado, para 96,9%, depois, segundo o monitor da CME. Mesmo na última reunião do ano, a 12 e 13 de dezembro, a probabilidade de não haver subida da taxa de juro aumentou de 50,4% para 50,8%.

O mercado de futuros só aponta para uma probabilidade de subida da taxa para o intervalo entre 1,25% a 1,5% na reunião de março de 2018. Só para essa reunião a probabilidade de subida ultrapassa a probabilidade de não haver uma mexida. Essa reunião já terá um novo presidente da FED, pois o mandato de quatro anos de Janet Yellen termina a 3 de fevereiro.

Esta semana, em entrevista ao The New York Times, o presidente Trump admitiu que Yellen poderá ser candidata a uma recondução, ainda que tenha acrescentado que Gary Cohn, o atual diretor do Conselho Económico Nacional, e "mais dois ou três " nomes possam estar em cima da mesa para a escolha presidencial, que, no entanto, terá de ser aprovada pelo Congresso.