ANA já negoceia para o Porto o que agora chega a Lisboa: “A nova rota da seda do século XXI”

É a rota mais aguardada, e há vários anos, pelo sector do turismo: os voos diretos Portugal-China levam esta quarta-feira os primeiros passageiros a Lisboa, que aterram às 7h30. Esta nova rota aérea integra três voos semanais entre Hangzhou e Lisboa, com paragem em Pequim, que são operados pela Beijing Capital Airlines, do grupo chinês HNA. Segundo a companhia aérea, os voos iniciais da China para Portugal já estão “praticamente esgotados”, e no sentido inverso, de Portugal para a China, atingem nesta altura taxas de ocupação da ordem dos 75%.

Os voos diretos rumo a Lisboa partem ainda esta terça-feira, 25 de julho, de Hangzhou e de Pequim, no mesmo dia em que a Beijing Capital Airlines também lança um voo direto de Macau para Pequim, que se perfila como um alimentador de passageiros para a rota portuguesa.

Com uma duração de 12 horas, estes voos têm partidas da China às terças, quintas e sábados, e de Portugal às quartas, sextas e domingos.

Os três voos semanais diretos entre a China e Portugal vão estender-se a quatro já no próximo inverno, segundo avançou a própria HNA na cerimónia de lançamento da rota que decorreu em Lisboa a 11 de julho. Na ocasião, o primeiro-ministro, António Costa, sublinhou que esta “é a nova rota da seda do século XXI” e lançou o repto à companhia chinesa no sentido de estender a operação a outros aeroportos portugueses, designadamente começando a fazer voos diretos também para o Porto.

A ANA já está em negociações com a Beijing Capital Airlines com vista à companhia aérea chinesa poder começar a operar voos diretos para o aeroporto Francisco Sá Carneiro, segundo apurou o Expresso. “Era importante para nós que os chineses se interessassem, além de Lisboa, também pelo Porto, dinamizando assim o seu aeroporto com rotas novas e já estamos a trabalhar nesse sentido”, adianta fonte oficial da ANA, referindo haver ainda “muita capacidade para receber novos voos nos aeroportos nacionais” e que neste momento o objetivo passa por não querer concentrar tudo em Lisboa, sobretudo até o aeroporto do Montijo entrar em operação.

Numa fase inicial, os preços dos voos Hangzhou-Pequim-Lisboa têm preços entre €300 e €400 em viagens só de ida e em classe económica, segundo foi anunciado pela HNA. A nova rota China-Portugal também está a ser comercializada pela TAP, através de um acordo de code-share com a HNA, de quem é parceira (o grupo chinês é detentor indireto de 20% da TAP através da participação na Azul, companhia aérea do acionista David Neeleman). “Estes voos têm muito potencial para a TAP no sentido de também poderem ser conjugados com os voos para África e Brasil, e tornar Lisboa numa plataforma da China para estes destinos”, sustenta fonte da TAP.

A rota direta Portugal-China tem este ano 40.560 lugares disponíveis, o que em 2018 se irá elevar a 76.800 lugares, já com um ano inteiro de operação. A previsão da Beijing Capital Airlines é atingir nesta rota ocupações médias de 80%, também a contar com o crescimento de passageiros do lado de Portugal. “Temos 53,4 mil visitantes portugueses por ano na China, o que ainda é muito pouco”, frisou Coral Chen, diretora da Beijing Capital Airlines, numa recente apresentação em Lisboa.

É sobretudo a perspetiva do salto de turistas chineses em Portugal que está ao rubro com a nova rota. Os hóspedes chineses nos hotéis em Portugal subiram para 183 mil em 2016 e foram geradores de 307 mil dormidas e de 72 milhões de euros em receitas turísticas. A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, salienta que o mercado chinês evidencia atualmente crescimentos da ordem dos 30% no país, e que a expectativa com os voos diretos para Portugal é vir a “duplicar os 113 mil turistas que tivemos em 2014” e fechar o ano de 2017 com 226 mil.

“A primeira escolha dos chineses que começam agora a viajar não seria Portugal, mas depois do primeiro voo direto isso vai seguramente mudar”, adiantou Coral Chen, diretora da Beijing Capital Airlines, quando se deslocou a Lisboa, frisando que o país tem “futebol, cultura e muitas outras coisas que podem interessar os chineses que viajam”.

Os turistas da China ocupam atualmente o 18º lugar na lista dos maiores mercados emissores de dormidas em Portugal, “e não é de estranhar que dentro de dois anos atinjam o top 10 nacional, se a China continuar a crescer ao ritmo dos últimos anos”, sustenta por seu turno Miguel Moraes, responsável de marketing externo do Turismo de Portugal.

Dos 183 mil chineses que vieram a Portugal no ano passado, só 41 mil chegaram por via aérea e passaram por aeroportos nacionais, conforme salienta o responsável do Turismo de Portugal. “A grande maioria dos turistas chineses vem por terra através de circuitos organizados, sobretudo a partir de Espanha, mas também França ou Marrocos”, faz notar.

Em 2017, o Turismo de Portugal vai avançar com 13 campanhas na China junto de operadores turísticos, “o que vai levar a uma viragem para o novo ciclo que vai começar com os voos diretos entre Lisboa e Pequim”, avançou ainda Miguel Moraes.