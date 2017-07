Regresso ao mercado. Grécia paga menos do que em 2014

O Tesouro helénico colocou esta terça-feira €3 mil milhões em dívida a 5 anos pagando uma taxa inferior à registada na operação similar anterior realizada em 2014. Mas a procura foi três vezes inferior. Ministro Tsakalotos quer fazer mais duas emissões antes do fim do terceiro resgate

Num teste muito esperado, com reservas manifestadas pelo Banco central da Grécia e pelo Banco Central Europeu, o Tesouro helénico colocou esta terça-feira 3 mil milhões de euros numa operação tripla de troca e recompra da obrigação que vencia em 2019 e de lançamento de uma nova linha obrigacionista com vencimento daqui a 5 anos com um cupão de 4,375%.

Segundo o jornal grego Kathimerini, o Tesouro pagou aos investidores uma taxa de 4,625% e registou uma procura de 6,5 mil milhões de euros da parte de 200 investidores. Comparando com a operação similar imediatamente anterior, que colocou o mesmo montante, realizada em abril de 2014, o Tesouro pagou, agora, uma taxa inferior, mas obteve uma procura três vezes inferior. Então, a Agência de Gestão da Dívida Pública helénica pagou uma taxa de 4,95%, mas teve uma procura de 20 mil milhões de euros por parte de 600 investidores.

A taxa paga pelo Tesouro grego é 3,9 vezes superior à taxa de 1,198% paga pelo IGCP no último leilão de Obrigações do Tesouro português a 5 anos realizado em 14 de junho, tendo colocado 500 milhões de euros.

No site da Agência (a PDMA, na sigla em inglês) ainda não está disponível qualquer informação sobre os resultados da operação obrigacionista, a primeira dos governos de Alexis Tsipras, que tomou as rédeas do poder em janeiro de 2015, tendo voltado a formar um segundo governo de coligação em setembro daquele ano, depois de eleições legislativas antecipadas.

O ministro das Finanças Euclid Tsakalotos considerou como “satisfatórios” os resultados da operação e afirmou que o Tesouro deverá realizar ainda mais duas operações no mercado primário obrigacionista antes do terceiro resgate terminar em agosto de 2018.