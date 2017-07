Reembolsos do IRS e do IVA continuam a penalizar défice público

O défice aumentou 264 milhões de euros no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2016, para um total de 3075 milhões de euros. Finanças dizem que aumento reflete um acréscimo de 1536 milhões de euros associado à antecipação dos reembolsos fiscais. E asseguram que o efeito é temporário e não terá impacto no défice final do ano

O défice das Administrações Públicas atingiu 3075 milhões de euros no primeiro semestre do ano, aumentando 264 milhões de euros em relação ao mesmo período de 2016, segundo a síntese de execução orçamental de junho, divulgada esta terça-feira.

Qaunto ao saldo primário (excluindo juros da dívida pública), registou um excedente de 2018 milhões de euros.

Um aumento que o Ministério das Finanças justifica com a antecipação dos reembolsos fiscais no IRS e no IVA, tal como já sucedeu nos últimos meses.

Em comunicado enviado às redações, a propósito da síntese de execução orçamental, as Finanças destacam que o aumento no défice em relação ao ano passado reflete "um acréscimo de 1536 milhões de euros associado à antecipação dos reembolsos fiscais".

E garantem que "atendendo ao carácter temporário destes reembolsos, o seu efeito não terá impacto no défice final" do ano.

Mais ainda, o Ministério das Finanças salienta que esta antecipação dos reembolsos, embora penalize temporariamente os números do défice público, beneficia famílias e empresas.

"O acréscimo nos reembolsos foi motivado pela maior eficiência nos respetivos procedimentos, o que assegurou uma devolução mais célere às empresas e famílias, melhorando a sua liquidez", escrevem as Finanças.

E destacam que no primeiro semestre "os reembolsos de IRS foram superiores em 1114 milhões de euros face a igual período do ano anterior, representando um aumento de 84%, justificado pela aceleração no seu processamento".

Quanto ao IVA, "os reembolsos aumentaram 403 milhões de euros na sequência da redução do prazo médio de reembolso", que, no regime mensal, diminuiu de 26 dias para 20 dias desde o início de 2017.

Receita aumenta 1% e despesa sobe 1,6%

Tudo somado, a evolução do défice no primeiro semestre reflete um aumento da receita de 1%, enquanto a despesa subiu 1,6%.

Excluindo a aceleração dos reembolsos, as FInanças destacam que a receita fiscal cresceu 6,3%, "um valor consideravelmente acima dos 3% previstos em sede de Orçamento do Estado para 2017". A receita bruta de IVA cresceu 6,5% e as contribuições para a Segurança Social subiram 5,8%. Números que refletem a aceleração da atividade económica e o aumento do emprego.

Quanto à despesa, a despesa primária (excluindo juros da dívida pública) subiu 1,5%, "incorporando um aumento muito expressivo de 20,4% do investimento", salienta o comunicado do Ministério das Finanças. Contudo, este aumento do investimento público continua muito aquém do previsto pelo governo para o conjunto deste ano no Orçamento do Estado para 2017, que é de 49,2%.

Mesmo considerando a meta mais modesta inscrita pelo governo no Programa de Estabilidade 2017-2021 - um crescimento de 36,2% este ano - a expansão do investimento público continua muito aquém do compromisso assumido pelo executivo de António Costa.

Já a despesa com pessoal aumentou apenas 0,3%, "mantendo a desaceleração que vem evidenciando ao longo dos últimos dois meses", apontam as Finanças. E justificam o aumento com o investimento em recursos humanos nas áreas da saúde e da educação.

Notícia em atualização