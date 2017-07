Novo Banco: uma proposta ‘coerciva’

Se a operação de recompra de dívida anunciada pelo Novo Banco não tiver sucesso, a injeção de capital por parte da Lone Star cai por terra. Assim, os obrigacionistas do Novo Banco podem optar entre aceitar a oferta anunciada ontem ao final da noite ou enfrentar uma resolução do banco ou a sua liquidação. O próprio Novo Banco refere no anúncio da oferta que a recompra destes títulos “é essencial para assegurar a sustentabilidade futura” da instituição.

Para os analistas da CreditSights não restam dúvidas de que esta é uma “oferta em dinheiro coerciva”. “A linguagem no documento da oferta é deliberadamente severa”, nota quela casa de análise.

E recomendam que “para muitos investidores, a oportunidade de sair de um investimento ilíquido a um preço próximo do atual nível de negociação pode ser uma opção menos arriscada do que comparado com a falta de certeza sobre uma resolução e dúvidas sobre a viabilidade do banco no longo prazo”.

O banco propõe-se a recomprar a dívida própria, prevendo poupanças de 500 milhões de euros. São abrangidas 36 séries de emissões de obrigações sénior com maturidades entre 2019 e 2052. O que propõe aos obrigacionistas é a recompra dos títulos pagando em dinheiro. A oferta abrange obrigações com um valor global nominal de 8.300 milhões de euros, correspondente a cerca de 3.000 milhões de euros de passivo contabilístico do banco. O objetivo da oferta é reduzir o passivo do Novo Banco, sendo uma das condições para que o fundo norte-americano Lone Star avançasse com a compra do banco ‘bom’ que resultou do colapso do Grupo Espírito Santo.

A condição mínima para que a oferta seja bem-sucedida é de um nível de aceitação por parte dos credores de pelo menos 75% das 36 emissões de obrigações sénior abrangidas pela operação, o que corresponde a 6.276 mil milhões de euros.

Se a operação não avançar e o Novo Banco não beneficiar do mecanismo de capital contingente com o Fundo de Resolução, o banco avisa que não conseguirá cumprir com os requisitos mínimos de capital.

“A alternativa é que o banco seja alvo de resolução, o que envolveria perdas para os obrigacionistas sénior já que o Novo Banco não possui dívida subordinada nem instrumentos híbridos para absorver as perdas”, diz a CreditSights. Os obrigacionistas poderiam passar a ser acionistas do Novo Banco, dependendo do plano de resolução. Esta opção poderia até ser atrativa para alguns obrigacionistas.

Segundo o comunicado do Novo Banco “a opção pela solução em ‘cash’ torna mais simples e percetível a contrapartida, e mais ajustada aos investidores institucionais e de retalho”. Aponta que “para os clientes do Banco que optem pela venda ou que sejam reembolsados serão disponibilizados depósitos a prazo com condições específicas”.

Para já, um dos grandes obrigacionistas sénior do Novo Banco afirmou ao Expresso que “é muito cedo para comentar a oferta já que não foram comunicados os termos dos depósitos”.

Prazos e condições

Esperava-se uma oferta de troca mas acabou por ser anunciada uma operação de recompra que começa esta terça-feira e decorre até 2 de outubro.

Os obrigacionistas terão de aprovar em assembleias-gerais o reembolso antecipado dos títulos que foram emitidos pelo Novo Banco, através das sucursais de Londres e do Luxemburgo, e NB Finance (BES Finance).

A operação surge na sequência do contrato para a venda do Novo Banco à Lone Star, realizado a 31 de março, que prevê que 75% do banco passe para as mãos do fundo norte-americano, ficando o Fundo de Resolução com 25%.

A Lone Star acordou injetar 1.000 milhões de euros no banco, dos quais 750 milhões de euros entram de imediato, assim que for fechado o negócio.

Para que a venda à Lone Star se concretize há ainda que haver o ‘ok’ da Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia e Banco Central Europeu.

A redução do passivo do Novo Banco é mas das condições da Lone Star.

A CreditSights estima que as obrigações estão registadas no balanço do Novo banco abaixo do valor do par, o que leva a uma estimativa de um ganho de capital de pelo menos 250 milhões de euros, se a oferta for totalmente aceite, além de poupanças com juros.