Grécia regressa hoje ao mercado obrigacionista

O Tesouro helénico realiza esta terça-feira uma recompra e troca de dívida obrigacionista com emissão de uma nova referência a 5 anos. Resultados deste 'teste' ao mercado deverão ser conhecidos ao final do dia

Ao fim de um jejum de três anos, ausente do mercado primário obrigacionista, a Grécia realiza esta terça-feira uma operação de recompra e troca de dívida e de lançamento de um novo título obrigacionista que sirva de referência a 5 anos. Os resultados deverão ser anunciados até final do dia.

A operação é levada a cabo a partir de Londres por seis bancos internacionais, BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC e Merrill Lynch International.

A operação anunciada oficialmente ontem é tripla. O Tesouro helénico pretende trocar uma linha de obrigações que vence em abril de 2019 (e que foi lançada em abril de 2014) por um novo título com maturidade em 2022, e que sirva de nova referência a 5 anos. Mas também recompra antecipadamente essas obrigações pagando 102,6 cêntimos por euro aos seus detentores. E, finalmente, vende o novo título a 5 anos aos investidores que o pretendam adquirir, visando encaixar algum financiamento novo. A data de liquidação da operação é 1 de agosto.

O objetivo do Tesouro é pagar uma taxa de 4,2% pela dívida a 5 anos, abaixo de 4,95% que pagou em abril de 2014, no governo de aliança entre a direita e os socialistas. Fontes de mercado, citadas pelos media financeiros internacionais e locais, apontam para 4,3% a 4,5%. A anterior referência a 5 anos lançada em 2014, que vence em abril de 2019, e que, atualmente, serve de benchmark a 2 anos, tem registado uma yield de 3,4% no mercado secundário, tendo descido para 3,205% durante a sessão de ontem, estando na abertura desta terça-feira ligeiramente abaixo de 3,3%.

Em abril de 2014, a operação de lançamento do título a 5 anos colocou €3 mil milhões, com uma procura que chegou a €20 mil milhões. O Tesouro helénico regressava, então, ao mercado primário, depois do último leilão em abril de 2010, antes do primeiro resgate.

Janela de oportunidade com boas notícias

A operação decidida, agora, pelo ministro das Finanças Euclid Tsakalotos pretende ser um primeiro teste ao mercado obrigacionista antes do final do terceiro resgate em agosto do próximo ano. Este movimento foi considerado “prematuro” há duas semanas pelo atual governador do Banco central grego, Yannis Stournaras, em declarações ao The Wall Street Journal. Stournaras era ministro das Finanças aquando da operação realizada em abril de 2014. O mesmo tom de precaução foi transmitido por Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu (BCE), na conferência de imprensa que deu na semana passada, após a reunião do conselho do banco sobre política monetária.

As Finanças gregas alegam que existe uma janela de oportunidade para esta primeira operação, basicamente de recompra antecipada e de troca de títulos, em virtude de uma sucessão recente de ‘boas notícias’ para o país em junho e julho. O Eurogrupo decidiu-se pelo encerramento do segundo exame ao terceiro resgate e o Mecanismo Europeu de Estabilidade desembolsou uma nova tranche do financiamento. A agência de notação Moody’s decidiu subir o rating de Caa3 para Caa2 com perspetiva positiva. Estas notações são, ainda, de uma situação de risco substancial de incumprimento. A Comissão Europeia recomendou a saída da Grécia do Procedimento por Défice Excessivo. O Fundo Monetário Internacional (FMI) acordou em princípio o seu envolvimento no terceiro resgate e reafirmou a exigência dos credores europeus avançarem com mais medidas de 'alivio' de médio e longo prazo de reestruturação/reescalonamento da dívida grega que detêm. Finalmente, a agência S&P melhorou a perspetiva do rating helénico de estável para positiva, ainda que mantendo a notação de B- (classificação de altamente especulativa). Tsakalotos espera que o BCE dê em outubro luz verde à integração da dívida grega no programa de compra de ativos.

O FMI continua a considerar a dívida helénica como insustentável, na análise de sustentabilidade da dívida grega que publicou na semana passada, e exige, por isso, que os credores europeus tomem mais medidas dos que as já anunciadas pelo Eurogrupo. As projeções do Fundo apontam para uma dívida pública de quase 325 mil milhões de euros no final de 2017 e uma subida para 346 mil milhões no ano seguinte, só descendo a partir daí até 2030. Mas avisam que a dinâmica se poderá tornar "explosiva" a partir dessa data. Em termos de rácio da dívida no PIB, um pico de 183,2% deverá ser atingido em 2018.