FMI confirma bom momento da zona euro

Relatório específico do Fundo Monetário Internacional sobre a economia dos 19 do euro divulgado esta terça-feira reafirma solidez da retoma. Mas adverte para quatro riscos no médio prazo

“A retoma cíclica [na zona euro] é sólida e está a tornar-se mais ampla”, afirma a conclusão do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre a análise à economia dos 19 da moeda comum europeia, divulgada esta terça-feira. “O crescimento no curto prazo é favorável”, com as projeções a apontarem para uma aceleração da taxa de crescimento do Produto Interno Bruto da zona de 1,8% em 2016 para 1,9% em 2017 e um abrandamento a partir de 2018.

Os técnicos do Fundo levaram a cabo uma consulta sobre a situação macroeconómica e as políticas na zona euro ao abrigo do artigo IV da organização e a direção executiva dirigida por Christine Lagarde aprovou as conclusões.

A mensagem de que a zona euro atravessa um momento favorável já havia sido sublinhada na segunda-feira quando o Fundo divulgou na Malásia o documento de atualização intercalar do ‘World Economic Outlook’ de abril. Nessa atualização, o FMI reviu em alta as projeções económicas da zona euro, subindo-as em duas décimas para 2017 e em uma décima para 2018. Reviu, também, em alta as projeções para as quatro maiores economias do euro, Alemanha, França, Itália e Espanha, três das quais são os principais destinos da exportação portuguesa.

A razão do bom momento da área do euro deve-se a “preços de energia baixos, políticas de apoio, mercados de trabalho mais fortes e uma retoma no crescimento do crédito [que] impulsionou a procura interna, especialmente o consumo privado”, refere o documento de conclusões da análise ao abrigo do artigo IV. A evolução favorável levará ao fecho do hiato do produto em 2019, ou seja, a divergência negativa entre a taxa de crescimento efetiva do PIB e a taxa potencial de longo prazo deverá terminar dentro de dois anos. Em 2014, o crescimento do PIB da zona euro estava 2,5% abaixo do crescimento potencial. O hiato negativo foi-se encurtando até -1,3% em 2016 e o FMI projeta, agora, que fique em -0,7% em 2017 e -0,2% em 2018, e desaparece no ano seguinte.

Crescimento até 2022 abaixo do ritmo anterior à crise

No entanto, regista-se uma desconexão entre o andamento do PIB e a inflação anual, que “permanece persistentemente baixa”. Depois de uma situação neutra em 2015 e de uma ligeira subida de 0,2% em 2016, as projeções do Fundo apontam para 1,6% em 2017 e 1,5% em 2018, com a inflação a manter-se abaixo de 2% até 2022.

Sublinhe-se, ainda, que, no horizonte das projeções do Fundo até 2022, o crescimento anual do PIB vai abrandar para 1,6% em 2019 e 2020 e para 1,5% nos dois anos seguintes. Um ritmo de crescimento claramente inferior à média anual de 2,2% nos sete anos anteriores à crise financeira de 2008. Desde esse ano, a economia da zona euro entrou em contração em 2009 e teve uma recaída em 2012 e 2013. Os melhores anos de crescimento, desde a crise financeira, foram 2010 e 2015 com taxas de 2%. Até 2022, não há regresso a taxas deste nível.

O médio prazo, diz a análise da zona euro, está “nublado por riscos descendentes significativos”. Por “riscos descendentes”, o Fundo entende riscos que terão um impacto negativo. As palavras-chave associadas a estes riscos são: aperto da política monetária, malparado do sector bancário, desequilíbrios externos, protecionismo global, Brexit.

Aperto da política monetária, risco mais imediato

O “mais imediato”, no médio prazo, disse ontem Christine Lagarde, a diretora-geral, advém do impacto das mudanças futuras na política monetária a nível global (leia-se Reserva Federal norte-americana que deverá avançar em breve para o próprio emagrecimento dos seus ativos, engordados durante os programas de quantitative easing de combate à crise financeira desde dezembro de 2008 até final de 2014) e na zona euro (redução gradual da política atual, expansionista, do Banco Central Europeu). “Alguns países altamente endividados [na zona euro] poderão viver uma subida dos custos de financiamento do endividamento, face a condições financeiras globais mais apertadas ou redução da acomodação monetária”, avisa o documento. Os cinco membros do euro com níveis de endividamento público acima de 100% do PIB são Grécia (mais de 176%), Itália (mais de 132%), Portugal (129%), Bélgica (106%) e Chipre (105%), segundo dados de maio do debtclocks.eu.

O segundo risco prende-se com “as fraquezas estruturais do sistema bancário europeu, fraca rentabilidade e bolsas de elevado crédito malparado”.

O terceiro prende-se com uma variável política no projeto da União Europeia: “o apoio político a mais integração europeia poderá ser corroído por desequilíbrios externos persistentes e falta de convergência real de rendimentos” entre os membros.

Finalmente, “um abrandamento externo”, devido a um aumento global do protecionismo ou à incerteza sobre o processo do Brexit.