Angola e rescisões levam BPI a prejuízo de 102 milhões no 1o semestre

A contabilização da alteração acionista do BPI no angolano BFA e o programa de rescisões no banco justificam os prejuízos de 102 milhões do banco no primeiro semestre de 2017, explicou Pablo Forero, novo presidente da comissão executiva do BPI

O BPI registou prejuízos de 102 milhões de euros no primeiro semestre de 2017 devido à contabilização da alteração da posição acionista do BPI no angolano BFA e ao programa de rescisões no banco, disse Pablo Forero, novo presidente-executivo do BPI. O valor compara com um lucro líquido de 106 milhões de euros em igual período de 2016. O BPI reduziu a sua posição no BFA de 51% para 48% e deixou de consolidar os resultados do angolano, o que levou ao registo de 212 milhões de euros de impacto no resultado líquido do banco. Já o programa de rescisões e reformas antecipadas teve um impacto negativo de 77 milhões de euros. No total, 519 trabalhadores saíram do BPI e até 2018 o total, incluindo saídas adicionais, vai chegar a 617 colaboradores. O custo global será de 106 milhões de euros. Excluindo os resultados não recorrentes, o resultado foi positivo em 188 milhões de euros, com a contribuição do BFA a pesar 50%. O BPI anunciou que o novo Conselho de Administração do banco, agora presidido por Fernando Ulrich, ex-presidente da comissão executiva, recebeu do Banco Central Europeu o aval em relação a todos os administradores.