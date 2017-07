Poupança com juros na zona euro é de quase um bilião de euros desde 2008

A conclusão é do Bundesbank, que refere ainda que "as taxas de juro muito baixas aliviaram notavelmente os orçamentos dos Estados na zona euro nos últimos anos"

O Bundesbank afirma que a poupança com juros desde 2008 na zona euro é de quase um bilião de euros, ou quase 9% do rendimento económico ou Produto Interno Bruto (PIB), devido às baixas taxas de juro.

"As taxas de juro muito baixas aliviaram notavelmente os orçamentos dos Estados na zona euro nos últimos anos", adianta o Bundesbank, banco central da Alemanha, no boletim mensal de julho, hoje publicado.

"Na crise financeira e económica as quotas de endividamento do Estado subiram fortemente. As condições de financiamento favoráveis, que são apoiadas pelas compras de grandes quantidades de dívida soberana pelo Eurosistema, também levaram a que a carga com juros na maior parte dos membros tenha descido", segundo o documento.

Isto contribuiu notavelmente para a queda dos défices dos Estados.

Se o pagamento de juros médios estivesse no nível anterior à crise, o gasto com juros teria sido no ano passado na zona euro de cerca de 2% do PIB mais elevado, segundo cálculos do Bundesbank.

"Os cortes de financiamento, o pagamento de juros médios do endividamento do Estado e o gasto do Estado com juros em relação ao PIB situam-se na maior parte dos países no nível mais baixo desde o início da união monetária", afirma o Bundesbank.

Na Alemanha o pagamento de juros do endividamento do Estado desceu para metade.

O pagamento de juros era em 2007 de cerca de 4% do PIB e em 2016 esta percentagem desceu para 2%.

Assim, a poupança cifrou-se no ano passado em 47.000 milhões de euros ou 1,5% do PIB da Alemanha.

O saldo acumulado desde 2007 na Alemanha é de 240.000 milhões de euros, do qual beneficiou tanto o Estado federal como os estados federados mais endividados e os municípios.