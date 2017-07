“Poderemos ter boas surpresas na Europa continental”, anunciou Christine Lagarde

Há uma onda de otimismo sobre a Europa Continental. O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu em alta as projeções de crescimento económico para a zona euro e as economias emergentes e de fronteira (em desenvolvimento, mas ainda não capazes de serem graduadas para o mundo emergente) europeias em 2017 e 2018.

E vai mesmo mais longe no otimismo, com a diretora-geral da organização, a francesa Christine Lagarde, a anunciar que “poderão haver boas surpresas na Europa continental”, contrastando com a revisão em baixa das previsões que o FMI fez para os Estados Unidos e o Reino Unido em virtude do peso da incerteza sobre as políticas da Administração Trump e dos efeitos do Brexit.

Lagarde exprimiu o seu otimismo num diálogo realizado esta segunda-feira de manhã em Washington (já meio da tarde em Lisboa), no Center for Global Development, onde não deixou de piscar o olho a Pequim, especulando que, quem sabe, num horizonte de 10 anos, a sede do FMI poderá ter-se deslocado da capital americana para a capital chinesa.

O FMI divulgou esta segunda-feira de manhã (madrugada em Portugal) na capital da Malásia o relatório de atualização intercalar do seu principal documento de previsões e recomendação de políticas, o World Economic Outlook (WEO). As projeções hoje divulgadas corrigem as previsões apresentadas no WEO de abril e são uma antecâmara da forma como o Fundo discutirá o andamento da retoma económica e dos riscos na assembleia anual em outubro, quando divulgar o WEO do outono.

Revisão em alta do crescimento nas quatro principais economias do euro

O otimismo sobre a Europa continental insere-se na visão que o FMI tem hoje do andamento da economia mundial, que considera estar “solidamente” em retoma, com o crescimento do comércio internacional a acelerar, ultrapassando o próprio ritmo do crescimento do produto mundial.

A Europa continental, a China, o Canadá, o Japão e o México viram as suas projeções revistas em alta para 2017 e 2018. Na zona euro, Espanha e Itália foram os dois periféricos com as revisões em alta mais elevadas, sendo de assinalar que o nosso vizinho ibérico lidera o crescimento nas economias desenvolvidas, com uma projeção de crescimento de 3,1% para este ano e 2,4% para o próximo ano. Espanha, recorde-se, é o principal destino de exportação dos produtos portugueses. Mas, também, a Alemanha e a França tiveram revisões em alta do crescimento, ainda que inferiores à registada para as projeções de Espanha e Itália. Alemanha e França são os outros dois principais destinos da exportação portuguesa.

O bom momento na Europa continental encontra também uma razão política que a francesa Lagarde não deixou de sublinhar – o recuo do populismo, nomeadamente em França, nas eleições presidenciais e legislativas recentes. Lagarde disse mesmo que o que se passou no seu país revela a “sagacidade do povo” que a deixou mais otimista sobre o recuo de um dos grandes riscos de médio prazo para os quais o FMI não deixa de alertar, o de uma reação negativa forte contra a globalização e a revolução tecnológica.

O risco mais imediato vem dos bancos centrais

A diretora-geral do Fundo destacou ainda mais três grandes riscos que podem estragar o bom momento da retoma mundial.

O “mais imediato” é a mudança de política monetária, com a subida das taxas diretoras pelo banco central norte-americano e a inversão dos estímulos mais tarde ou mais cedo pelo Banco Central Europeu e, mais distante, pelo Banco do Japão. Esta trajetória de alteração da política monetária “acomodatícia” de resposta à crise financeira de 2008 terá um impacto negativo, em particular nas economias e empresas que não tiverem criado “almofadas” para o encarecimento que virá do custo de financiamento.

O segundo risco que a preocupa é a mudança climática. A situação recente no G20 de um bloco de 19 a favor da continuação de políticas que lidem com este risco e de 1 contra – os Estados Unidos com a Administração Trump – é um bom espelho do desafio. Mas Lagarde deitou água na fervura, sublinhando que o que conta é o que for feito realmente, no terreno, pelos EUA.

Finalmente, a desigualdade crescente dentro dos próprios países, “mais até do que entre países”, o que o FMI tem designado por crescimento não inclusivo, é o terceiro maior risco.