Pode haver uma correção no mercado bolsista, avisa economista-chefe do FMI

As valorizações elevadas de algumas praças financeiras num clima onde há riscos de grande incerteza levam o Fundo Monetário Internacional a estar atento a este otimismo, referiu Maurice Obstfeld esta segunda-feira na Malásia

“As avaliações elevadas de mercado e a volatilidade muito baixa em um ambiente de alta incerteza política aumentam a probabilidade de uma correção do mercado que possa amortecer o crescimento e a confiança”, avisou esta segunda-feira Maurice Obstfeld, o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Obstfeld apresentou em Kuala Lumpur, capital da Malásia, a atualização intercalar do ‘World Economic Outlook’, que confirmou a retoma económica mundial e a aceleração do comércio internacional para 2017 e 2018, revendo em alta sobretudo as projeções de crescimento para a zona euro e a China, e cortando nas previsões para a Arábia Saudita, Estados Unidos, Reino Unido e conjunto das economias em desenvolvimento de baixo rendimento.

“Os preços das ações nas economias avançadas continuam fortes, sinalizando o otimismo contínuo do mercado em relação aos lucros das empresas. Os mercados também estão otimistas em relação às perspetivas dos mercados emergentes, o que se reflete no fortalecimento dos mercados de ações e em alguma compressão adicional dos spreads de juros”, refere-se no documento do FMI apresentado hoje por Obstfeld.

O economista-chefe sublinhou na conferência de imprensa de apresentação da atualização de previsões que o Fundo não dá ênfase exagerada às situações de valorização bolsista, mas que acompanha com atenção a evolução dos mercados.

As bolsas mundiais já valorizaram 13% desde início do ano, o dobro da subida em todo o ano de 2016, segundo o índice global MSCI. Ainda segundo os índices MSCI respetivos, a valorização mais elevada, desde o começo de 2017, regista-se nos mercados emergentes, cujo índice bolsista disparou 23% e no conjunto da Ásia Pacífico, com o índice a avançar mais de 18%. A zona euro e a América Latina também registam um bom comportamento, com valorizações dos índices MSCI respetivos superiores a 17%. A mais importante praça do mundo, a nova-iorquina, valorizou 11%.

As cinco maiores valorizações desde início do ano registam-se nas bolsas da Turquia (mais de 36%), Grécia (31%), Argentina (27%), Nigéria (perto de 27%) e Hong Kong (21%). A bolsa portuguesa, que não se encontra na lista de topo, valorizou quase 15%, segundo o índice MSCI.

Segundo dados divulgados na semana passada pela consultora StarCapital, há um conjunto de 10 mercados bolsistas que estão sobrevalorizados, segundo a ponderação de um conjunto de indicadores, incluindo o múltiplo de Shiller para a relação entre os preços das ações e os ganhos médios registados nos últimos dez anos, corrigidos pela inflação (um rácio conhecido pela sigla em inglês CAPE). À cabeça da lista, os Estados Unidos, seguidos da Bélgica, Filipinas, Índia e Indonésia.

Nesse ‘clube’ de 10, encontram-se, ainda, praças importantes como Austrália, Canadá, Holanda e Suíça, entre as economias desenvolvidas, e México e Malásia, nos emergentes.

A bolsa portuguesa situa-se entre as 10 mais baratas, lideradas pela Coreia do Sul e Áustria.