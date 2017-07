Lucro da Ryanair dispara 55%

A companhia aérea irlandesa Ryanair alcançou entre abril e junho um lucro de 397 milhões de euros, mais 55% do que no mesmo período do ano passado, informou a empresa esta segunda-feira.

No segundo trimestre deste ano (que na contabilidade da Ryanair corresponde ao primeiro trimestre do novo exercício fiscal de 2017/2018), a companhia aérea tirou partido de um mês de abril especialmente forte, devido à Páscoa, que compensou alguns efeitos cambiais adversos e uma menor receita de bagagem.

De abril a junho a Ryanair transportou 35 milhões de passageiros, mais 12% do que no mesmo período de 2016. As receitas subiram 13%. para 1,91 mil milhões de euros.

Este ano a Ryanair abriu novas bases operacionais em Frankfurt (em março) e em Nápoles (abril), que segundo a empresa estão a ter um bom desempenho. Já em junho, no âmbito da expansão do seu negócio, a Ryanair encomendou 10 novos aviões, com cinco entregas previstas para a primavera de 2019 e outras cinco para o ano seguinte.

Segundo os dados publicados esta segunda-feira, o índice de pontualidade da Ryanair no trimestre em causa ficou em 89%, ligeiramente acima dos 87% no período homólogo do ano passado.