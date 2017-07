Fundo americano garante que EDP Renováveis vale o dobro do que a EDP paga

A gestora de ativos norte-americana MFS - Massachusetts Financial Services já tinha condenado há três meses os termos da oferta pública de aquisição (OPA) da EDP sobre os 22,5% da EDP Renováveis que ainda não controla. E voltou agora a fazê-lo, com termos mais fortes: a Renováveis, diz a MFS, vale pelo menos o dobro do que a EDP está a oferecer.

Num comunicado publicado na passada sexta-feira no seu site a MFS estima que, ponderando os ativos da empresa, as ações da EDP Renováveis deveriam ser negociadas em bolsa a mais do dobro dos 6,75 euros por ação oferecidos pela EDP (a contrapartida inicial era de 6,8 euros, à qual foi descontado o dividendo entretanto distribuído).

Considerando apenas os fluxos de caixa, a MFS calcula que a EDP Renováveis vale pelo menos 35% mais do que a contrapartida que a EDP oferece na presente OPA. O presidente executivo da EDP, António Mexia, já indicou numa entrevista que a empresa não irá rever o preço oferecido. Legalmente, a empresa tem até à próxima quinta-feira, 27 de julho, para alterar a contrapartida.

MFS tem 4,1% da EDP Renováveis

A MFS é o mais relevante dos acionistas minoritários da EDP Renováveis. Detém 4,1% da empresa. Além disso, a empresa norte-americana tem em carteira ações da EDP.

A MFS assegura no seu comunicado que a 6,75 euros por ação não vai vender os seus títulos. O que ameaça criar uma situação de indefinição na EDP Renováveis. Para retirar a Renováveis de bolsa, a EDP precisará não só de alcançar mais de 90% do capital da empresa, mas também de conseguir mais de 90% das ações que são objeto da OPA.

Ora, os 4,1% que a MFS tem em mãos perfazem 18,3% das ações da EDP Renováveis que são alvo da oferta. Se a EDP não conseguir, de facto, convencer os titulares de 90% do capital disperso em bolsa, a EDP Renováveis permanecerá cotada pelo menos mais três meses, atrasando o projeto que a administração de António Mexia tem de simplificar a estrutura do grupo, incorporando os ativos de energia eólica e solar na própria EDP.

A MFS considera que o prospeto da OPA que a EDP apresentou é pouco claro sobre a possibilidade de uma fusão transfronteiriça com a EDP Renováveis, e critica igualmente o argumento da EDP de que a Renováveis é penalizada em bolsa por ter uma fraca liquidez.

Outro dos pontos que a gestora de ativos norte-americana sublinha é o da incoerência da administração da EDP Renováveis no que respeita aos critérios de avaliação dos seus ativos, ponderados pela capacidade instalada (megawatts). Isto porque a avaliação implícita na OPA está substancialmente aquém da considerada pela EDP no início deste ano numa operação de venda de uma participação à China Three Gorges.