EDP alimenta cliente industrial espanhol com energia totalmente renovável

O grupo português firmou em Espanha o seu primeiro contrato bilateral de venda de energia eólica a um cliente industrial, uma empresa que atua no ramo agro-alimentar

A EDP firmou com a empresa Calidad Pascual o seu primeiro contrato bilateral de venda de energia eólica em Espanha. Trata-se de um contrato a cinco anos que garantirá à companhia espanhola do ramo agro-alimentar um preço estável de energia com garantia de eletricidade 100% renovável.

A Calidad Pascual, que detém, entre outras, as marcas Vive Soy (produtos à base de soja) e Moccay (café), informou em comunicado que o contrato com a EDP Renováveis começará em janeiro de 2018.

O grupo português tem em Espanha o seu maior mercado europeu de energia eólica, que começa a ser competitiva para a realização de contratos bilaterais de compra e venda de energia.

A EDP Renováveis tem vindo a firmar contratos semelhantes com grandes clientes nos Estados Unidos da América, mas em Espanha é a primeira vez que estabelece um acordo de venda de energia do género.

Em Espanha e em Portugal a maior parte das indústrias contrata o seu fornecedor de energia elétrica em negociações ou concursos com um conjunto de comercializadores, que adquirem a energia no mercado grossista ibérico para a revender aos clientes finais.

O estabelecimento de contratos de aquisição de energia (CAE) a partir de fontes renováveis tenderá no futuro a crescer, à medida que os parques eólicos e fotovoltaicos mais antigos terminam os respetivos períodos de tarifas garantidas. Findos esses períodos, e amortizados os investimentos, os parques têm condições para oferecer preços relativamente reduzidos quando comparados com o preço do mercado grossista.

Além disso, a evolução tecnológica, tanto na energia eólica como na solar, vem permitindo construir novos projetos com preços mais competitivos, cada vez mais próximos dos praticados, com alguma volatilidade, no mercado ibérico.

O facto de soluções como a energia eólica e a solar implicarem essencialmente um investimento previsível (o capital inicial para comprar e instalar os equipamentos), com reduzidos custos operacionais ao longo da vida útil (e custos de combustível nulos) é também um factor que joga a favor das empresas de energias renováveis na estruturação de contratos de médio ou longo prazo para a venda de energia a um cliente pré-determinado.