Donos da Kidzania vão tomar conta das lojas Imaginarium

O consórcio de investidores que controla a rede de parques de diversão Kidzania acordou injetar 8,5 milhões de euros para salvar a espanhola Imaginarium, que tem 25 lojas em Portugal

A Imaginarium, cadeia espanhola de lojas de brinquedos, com 25 pontos de venda em Portugal, chegou a acordo com um consórcio de investidores estrangeiros para a injeção de 8,5 milhões de euros na empresa, de forma a resolver as necessidades imediatas de capital e a financiar o plano de expansão.

Em comunicado ao mercado, a Imaginarium informou ter chegado a acordo com um grupo de investidores liderado por Xavier Lopez Ancona, empresário mexicano que fundou a rede de parques infantis Kidzania, que também opera em Portugal, com uma unidade no centro comercial Dolce Vita Tejo, na Amadora.

A Imaginarium chegou a negociar uma reestruturação com o fundo PHI, que acabou por ser rejeitada pelos credores da empresa espanhola.

A injeção de 8,5 milhões de euros por parte de Xavier Lopez Ancona e dos seus sócios deixará este consórcio com cerca de 90% do capital da Imaginarium após a reestruturação.

Com o acordo de reestruturação, a Imaginarium garante um limite de endividamento de 10,5 milhões de euros, e assegura a manutenção de garantias bancárias nos próximos três anos.

No início deste ano a Imaginarium já havia informado o mercado de uma queda de vendas em alguns mercados do Sul da Europa, nomeadamente Espanha e Itália, associada a encerramentos de lojas acima do previsto (na sua maior parte franquias) e a uma deterioração da margem operacional.