Procuradoria dá dez meses para se concluir investigação do caso EDP

A Procuradoria Geral da República quer acelerar o processo de investigação às alegadas rendas excessivas da EDP, um processo que tem como arguidos António Mexia, Neto Manso e Manuel Pinho, e deu dez meses para a sua conclusão

A Procuradora Geral da República (PGR), segundo um despacho a que a RTP teve acesso, deu instrução para que o processo de investigação às alegada rendas excessivos da EDP esteja concluído em dez meses. Um prazo que no entanto poderá ser alargado. O objetivo é acelerar a investigação, cujas primeiras denúncia foram feitas em 2012. O Ministério Público está a investigar suspeitas de corrupção, foi noticiado em junho passado.

O despacho de Joana Marques Vidal surge em resposta ao pedido de arquivamento feito por alguns arguidos. São arguidos deste caso, que remonta a 2007, sete pessoas, entre elas o presidente da EDP, António Mexia, o presidente da EDP Renováveis, João Manso Neto, o antigo ministro da Economia, Manuel Pinho e Rui Cartaxo, ex-presidente da REN. Nenhum dos arguidos foi ainda ouvido pelo Ministério Público.

O despacho de 12 de julho, citado este domingo pela RTP, determina que o encerramento do inquérito que investiga alegados ganhos excessivos da elétrica, seja concluído em dez meses. É, contudo, um prazo indicativo que pode ser prolongado a pedido do procurador responsável pelo processo. A PGR reconhece a existência de um atraso neste inquérito, cuja denuncia foi feita há três anos e meio, mas Joana Marques Vidal não propõe medidas disciplinares.

Sob investigação estão os custos de manutenção do equilíbrio contratual das centrais da EDP concretizados no Governo de José Sócrates, quando Manuel Pinho era ministro da Economia. O processo investiga também o prolongamento do prazo de concessão das barragens à EDP; e a alegada atribuição de uma licença à central de Sines, sem contrapartida para o Estado. A atribuição da licença de Sines foi dada por Miguel Barreto, então secretário de Estado da Energia e também constituído arguido neste processo.

A EDP, hoje controlada pela chinesa Three Gorges, tem rejeitado as acusações.