Preço das casas em Portugal cresce quase ao dobro da média dos países do euro

Os preços do imobiliário português cresceram 7,9% no primeiro trimestre, em termos homólogos, contra um aumento médio de 4% nos países do euro

Os preços do imobiliário em Portugal estão a crescer quase ao dobro do nível médio de crescimento dos países do euro. Enquanto os preços das casas portuguesas registaram um crescimento de 7,9% no primeiro trimestre de 2017, em termos homólogos - a maior subida reportada nas séries do Instituto Nacional de Estatística (INE) - nos restantes países da moeda única o crescimento médio dos preços ficou-se pelos 4% em igual período. Este aumento trimestral dos preços do imobiliário português é um dos maiores a nível europeu, sendo apenas ultrapassado nos países da zona euro pela Lituânia, onde o preço dos imóveis subiu 10,2%, pela Letónia, que teve um crescimento de 10,1% e pela Irlanda, que regista uma variação de 8,9%, segundo dados do Eurostat. Face aos três últimos meses de 2016, o preço do imobiliário português cresceu 2,1%.