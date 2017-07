Licor Beirão em busca da internacionalização

Decidido a crescer na frente internacional, o Licor Beirão criou uma distribuidora focada no mercado externo e quer juntar outros produtores portugueses de bebidas ao projeto. “O objetivo é fazer parcerias para ganhar sinergias e escala a nível internacional”, afirma Daniel Redondo, diretor-geral da J. Carranca Redondo.

Na fundação da Liquid Company pesou a experiência ganha nos últimos cinco anos na Companhia Espirituosa, a distribuidora de bebidas do grupo no mercado nacional, a certeza de que “a união faz a força”, a convicção de que “Portugal está na moda e este é o momento certo para avançar, dar resposta à procura crescente de produtos nacionais lá fora”, defende Daniel Redondo.

Na estratégia desenhada, um dos pilares é o Licor Beirão e a sua rede de distribuição internacional, numa rota dominada pelo mercado da ‘saudade’, com vendas diretas em 25 países e vendas indiretas em mais de 60. Mas a outra frente assenta em parcerias e procura rentabilizar as ligações a produtores já criadas na Companhia Espirituosa, abrindo as portas a novas marcas em diferentes segmentos do negócio, do vinho à ginja ou à aguardente.

“Juntos podemos apresentar um portefólio alargado e abrangente, ganhar músculo e dimensão, rentabilizar os recursos alocados por cada um dos parceiros à exportação, trabalhar melhor os diferentes mercados. Simultaneamente, podemos tornar as coisas mais fáceis para o cliente, que assim garante um oferta diversificada num único contacto, e ganhar espaço nos grandes retalhistas mundiais”, sublinha Daniel Redondo.

Sem antecipar uma previsão de vendas para a Liquid Company, uma vez que “o futuro vai depender das parcerias envolvidas”, o gestor adianta que “a recetividade das empresas abordadas está a ser boa” e a equipa inicial de quatro pessoas, liderada por Tiago Patrão, deverá crescer e ter comerciais focados em exclusivo em alguns mercados.

Uma almofada global

Os alvos principais da nova empresa, lançada no final das comemorações do centenário do nascimento de José Carranca Redondo, avô de Daniel e fundador da J. Carranca Redondo, são Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Reino Unido e Ásia.

Para o Licor Beirão, na família Carranca desde 1940, a segunda distribuidora, pensada para reunir “uma oferta representativa das bebidas portuguesas”, permitirá, também, dar gás à ambição global da marca, que diz ter nos emigrantes lusos os seus “embaixadores no mundo”, mas acredita ter potencial para conquistar outros consumidores nos países onde já está presente.

Num grupo com 75 pessoas e vendas de €24,5 milhões, a aposta na frente externa é exigida para cumprir metas de crescimento, uma vez que a base de expansão atual em Portugal já é limitada. Traduzido em números, isto significa duplicar a quota de 20% de exportações no médio prazo, o que representaria uma almofada confortável para o futuro: “Os últimos anos de crise mostraram que as empresas mais internacionais e mais exportadoras são mais resilientes”, comenta Tiago Patrão, que, depois de trabalhar vários anos no sector financeiro no acompanhamento de PME, será o diretor-geral da Liquid Company.

Para 2017, um exercício marcado pelo lançamento de um novo licor da marca, em edição limitada, precisamente para homenagear o seu fundador, a J. Carranca Redondo prevê um crescimento de 10% nas vendas.