Inspetora da IGF descoberta nas listas da Swissleaks está a auditar as PPP

A IGF, entidade que auditou o apagão dos offshores no fisco, reconduziu a inspetora apanhada nas listas do SwissLeaks, e deu-lhe funções de topo no controlo financeiro do sector empresarial do Estado e das Parcerias Público-Privadas

A inspectora da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) Filomena Martinho Bacelar, descoberta em 2015 nas listas do Swissleaks como alegada cliente da filial do HSBC Private Bank em Genebra, foi reconduzida internamente ao longo dos últimos dois anos, noticia este domingo o Público. Filomena Martinha Bacelar é chefe de equipa com responsabilidades no controlo do sector empresarial do Estado e das Parcerias Público Privadas (PPP).

Filomena Martinho Bacelar é uma entre seis chefes de equipa a quem têm sido atribuídas as funções de direcção operacional com as competências equiparadas às dos inspectores de finanças diretores, os cargos dirigentes que, na hierarquia da IGF, estão imediatamente abaixo da direção máxima. Aoi Público a IGF disse que a inspetora chefe não exerce funções no domínio do controlo tributário.

A questão não é pacífica dentro da Inspeção-Geral de Finanças. As decisões de manter Filomena Bacelar com estas responsabilidades, em 2016 e 2017 depois de o caso estalar na praça pública, têm gerado interrogações em surdina na IGF, diz o Público. O incomodo resulta do receio de ver comprometida a imagem da instituição. É que o IGF foi quem fez a auditoria ao apagão no fisco de 10 mil milhões de euros de transferências para offshores, cuja conclusão apontou para "insuficiência informática" e não por "intervenção humana deliberada".

Os portugueses que têm ou tiveram contas bancárias na filial suíça do HSBC ficaram no radar do fisco desde 2015 e continua a haver investigações, com o objetivo de averiguar os contornos de eventuais práticas de planeamento fiscal e de eventuais infracções tributárias. Foram detetadas 611 contas relacionadas com Portugal relativas a 2006 e 2007. Desconhece-se a Autoridade Tributária e Aduaneira já abordou Filomena Bacelar para a questionar no âmbito das investigações aos portuguesas apanhados nas listas da Swissleaks.