Idade para arrendar com subsídio sobe para 35

O Parlamento aprovou esta semana, por unanimidade, o alargamento do programa de arrendamento jovem Porta 65 até aos 35 anos, bem como o reforço da dotação orçamental. Uma decisão consensual naquela que foi a última sessão de votações antes das férias e que fez parte de uma maratona onde se incluíram temas ‘quentes’ como a reforma florestal. Recorde-se que o Porta 65 é um programa de apoio ao arrendamento jovem que consiste na atribuição de uma percentagem do valor da renda como subvenção mensal, que pode ser renovada até perfazer três anos, tendo como beneficiários jovens que se podem candidatar individualmente ou como casais.

O novo diploma do Porta 65 resultou de um texto final da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, na sequência de projetos de lei apresentados por PSD, CDS-PP, BE e PCP sobre o assunto. Apesar das diferentes propostas, todos os partidos sugeriam o aumento da idade para efeitos de candidatura. Assim, a idade máxima dos beneficiários do programa Porta 65 vai aumentar de 30 para 35 anos, podendo estender-se até aos 37 anos quando se trate de um casal e um dos elementos tenha a idade regulamentar — igual ou superior a 18 anos e inferior a 35 anos, adiantou a Lusa.

53% não conseguiram subsídio

Outra questão em cima da mesa foi o acréscimo da dotação orçamental, uma intenção que também foi votada favoravelmente e vai condicionar a entrada em vigor das alterações em sintonia com o Orçamento do Estado de 2018.

A possibilidade de conseguir um subsídio de arrendamento junto do Estado leva todos os anos milhares de jovens a concorrer ao Porta 65. No ano passado, cerca de 53% dos candidatos — mais de 8000 dos cerca de 15 mil candidatos —foram excluídos por falta de verba, apesar de reunirem todos os requisitos exigidos na candidatura.

Em 2016, a dotação orçamental foi de €12,5 milhões, valor idêntico ao previsto para este ano. Nas propostas debatidas na passada quarta-feira todos os partidos defenderam um valor mais elevado, tendo o PSD adiantado um valor objetivo — mais 50% da atual dotação, cerca de €18 milhões.