“Governo deve decidir já o que quer dos próximos fundos europeus”

O eurodeputado está num posto de observação privilegiado para perceber quão difíceis serão as negociações que agora arrancam na União Europeia (UE) sobre o próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP). O que está em jogo para Portugal neste pós-2020?

Os fundos estruturais e de investimento representam, entre 2015 e 2017, mais de 70% do investimento público em Portugal. Na UE, só a Croácia apresenta uma percentagem maior, de 80%. Isto demonstra que somos dos mais interessados nas negociações do futuro da chamada política de coesão. É fundamental que Portugal não perca os “amigos da coesão”, ou seja, que se junte aos outros países menos desenvolvidos da UE para fazer lóbi e puxar pelos milhões de fundos europeus do próximo envelope da coesão. Por exemplo, defendendo incentivos a quem cumpre as reformas recomendadas pela Comissão Europeia (CE) no âmbito do semestre europeu.

Os milhões do próximo quadro comunitário estão em risco?

A política de coesão, que é um terço do orçamento da UE, está ameaçada. E não é só culpa do ‘Brexit’ ou da necessidade de financiamento de novas prioridades políticas como a segurança ou a defesa. A política de coesão vai ser muito atacada porque tem fraca execução e poucos resultados. O problema está na própria capacidade dos Estados-membros em aplicarem os fundos a nível nacional. Os programas da CE (Horizonte 2020, Erasmus +, etc) estão a ser executados a cerca de 100%, mas os programas nacionais dos Estados-membros apresentam, no seu conjunto, uma execução alarmante. Entre janeiro e junho de 2017, só foram executados 24% dos fundos estruturais a nível europeu.

