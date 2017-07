Fusão da EDP com a Gas Natural “faz sentido”

O banco catalão Sabadell analisou este mês o cenário de fusão da EDP com o gigante espanhol Gas Natural e conclui que esta "fusão faz sentido". Explica igualmente que a empresa que resultaria da fusão seria controlada pelo La Caixa, o grupo que, através do CaixaBank, passou a ser dono do Banco BPI, detendo 84,51% desde 8 de fevereiro, altura em que concretizou uma Oferta Pública de Aquisição sobre o BPI.

Segundo a análise do Sabadell, o banco catalão La Caixa controlaria a fusão EDP-Gas Natural, detendo 12,2% do conjunto das duas empresas de energia, seguido por três acionistas com cerca de 10% de capital cada, designadamente a espanhola Repsol, o GIP e os chineses da China Three Gorges, atuais acionistas de referência da EDP.

"Não vemos problemas nesta operação em relação à estrutura acionista da Gas Natural, enquanto para a EDP, o único investidor industrial, que é a China Three Gorges, estaria confortável em participar numa grande empresa ibérica de energia, sobretudo se os seus ativos estivessem cotados no mercado bolsista", refere a análise do Sabadell.

O Sabadell diz que a fusão seria "muito positiva para ambas as empresas", embora ressalve o facto de não "haver informação suficiente" sobre os dois universos empresariais.

O cenário da fusão EDP-Gas Natural não foi confirmado conjuntamente pelas duas empresas, embora persistam rumores sobre contactos mútuos.

A 3 de julho, a agência Reuters noticiou que o presidente da Gas Natural, Isidre Fainé, abordou o líder da EDP, António Mexia, sobre esta operação. Recuando 11 anos, em 2 de outubro de 2006, o jornal espanhol "El Mundo" noticiou que a EDP propôs uma fusão amigável à Gas Natural.