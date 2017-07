Faria de Oliveira admite que Novo Banco pode custar dez mil milhões

Faria de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Bancos, admite que a fatura de venda do Novo Banco pode custar ao Fundo de Resolução até cerca de 10 mil milhões de euros, mas não vê outra alternativa viável para o antigo BES

A venda do Novo Banco, herdeiro dos ativos bons do Banco Espírito Santo, pode vir a representar um “fardo pesadíssimo” para o sistema bancário, afirma Fernando Faria de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB), em entrevista à Antena 1 e ao "Jornal de Negócios".

"A exposição ao Fundo de Resolução por parte de outros bancos é de quase dez mil milhões de euros. Isto é um peso importante, representa uma percentagem elevadíssima do PIB (Produto Interno Bruto”, avançou Faria de Oliveira. É um montante que resulta dos financiamentos concedidos pelo Estado ao Fundo de Resolução (veículo detido pelos bancos), usado para financiar a resolução dos bancos, e ao qual se recorreu no caso das intervenções no BES, e no Banif, mas também na recapitalização do Novo Banco. O Fundo de Resolução pode vir ainda a ser chamado para responder a perdas futuras do Novo Banco já depois de este ser comprado pela Lone Star. Tudo junto pode somar cerca de 10 mil milhões de euros.

Faria de Oliveira prevê que o Novo Banco venha a ser vendido até ao final do ano. Foi com o fundo norte-americano Lone Star que o Estado português assinou a contrato de venda, mas ainda faltam dar alguns passos até o processo ficar concluído, nomeadamente a troca de dívida obrigacionista, que implicará perdas para os detentores deste títulos. Sem a operação de troca de dívida, um processo que se tem arrastado, a venda do Novo Banco não pode avançar.

Apesar da pesada fatura para os bancos, o presidente da APB reconhece que neste momento não há alternativas à venda à Lone Star. "Neste momento, seria muito difícil perspetivar outro tipo de soluções. A nacionalização não parece ser possível, a liquidação seria completamente indesejável. E encontrar um novo comprador exigiria um processo negocial com as autoridades europeias, que não sei se estariam disponíveis”, sublinha o antigo presidente da Caixa na entrevista.