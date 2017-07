Defesa vai investir 700 milhões na modernização das Forças Armadas

Portugal vai investir cerca de 700 milhões de euros na compra de armamento e equipamento para as Forças Armadas. Quase metade destina-se à compra dos aviões KC-390, fabricado pela Embraer, numa parceria luso-brasileira

O objetivo do investimento de 700 milhões de euros, noticiado pelo "Jornal de Notícias", é colocar algumas áreas das Forças Armadas a um nível semelhante aos dos aliados da NATO. É o maior número de programas de aquisição da Defesa nos últimos anos: 12 no total. Nove dos 12 programas já foram aprovados pelo atual ministro da Defesa, José Azeredo Lopes.

A maior fatia de investimento, no montante de 350 milhões de euros, destina-se à aquisição dos aviões cargueiros militares KC 390, uma aeronave fabricada pela brasileira Embraer, e que resulta de uma parceira luso-brasileira, com a participação da portuguesa OGMA. A aquisição do KC 390 ainda está em curso, apontado como o mais provável sucessor do C-130.

O investimento será feito também na aquisição de 167 blindados (60,9 milhões de euros), espingardas G3, drones, material de defesa antiaérea e deteção, rádios e sistemas de comando, e, entre outros, na construção dos novos patrulhas oceânicos (70 milhões de euros). Os rádios e sistemas de comando e os patrulhas oceânicos serão feitas por empresas portuguesas, respetivamente a EID e os estaleiros navais de Viana do Castelo.

Fontes citadas pelo "Jornal de Notícias" avançam que o mais urgente é programa de substituição das G3 e de outro armamento ligeiro.

Portugal foi notícia no final de junho por causa do roubo de material militar nos paióis nacionais de Tancos.