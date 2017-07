BMW diz que não manipula veículos

O construtor automóvel alemão BMW garantiu hoje que os seus veículos "não são manipulados e cumprem os requisitos legais", incluindo os modelos 'diesel', quando cresce a polémica na Alemanha sobre um alegado cartel da indústria automóvel

"As viaturas do grupo BMW não são manipuladas e estão em conformidade com as normas legais", referiu o construtor em comunicado. "Isso abrange as viaturas diesel e tem sido confirmado pelos resultados dos testes das autoridades nacionais e internacionais", acrescentou.



A revista alemã "Der Spiegel" afirmou na sexta-feira que cinco construtores alemães, Volkswagen, Audi, Porsche, BMW e Daimler, teriam formado um cartel desde os anos 1990, havendo concertação nomeadamente quanto à redução de emissões poluentes em veículos 'diesel'.

No sábado, a Comissão Europeia indicou que está a analisar informações que dão conta de um eventual cartel entre grandes construtores do setor automóvel alemão.

Desde que em 2015 a Volkswagen se viu envolvida num escândalo de manipulação de emissões poluentes, vários construtores têm estado sob suspeita de também não cumprirem as normas.