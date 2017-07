BCE acalma mercado da dívida. Juros portugueses poderão descer para mínimos do ano

Adiamento da avaliação do QE para o outono anunciado por Mario Draghi provoca descida geral dos juros. Para as obrigações portuguesas a 10 anos, juros regressam a níveis abaixo de 3% e poderão voltar aos mínimos do ano registados em meados de junho

A semana que findou registou uma descida geral dos juros (yields) da dívida obrigacionista dos membros da zona euro no mercado secundário. Os juros das obrigações alemãs a 10 anos, que servem de referência na zona euro, desceram oito pontos base, para 0,51%, em relação ao fecho a 14 de julho. As maiores descidas semanais, naquele prazo de referência, ocorreram com os juros dos títulos portugueses e italianos, que se reduziram em 21 pontos base.

No caso das Obrigações do Tesouro português (OT), a queda semanal dos juros na maturidade a 10 anos foi de 3,15% para 2,94%, regressando a um nível próximo do registado a 26 de junho, antes das polémicas declarações de Mario Draghi no Fórum anual do Banco Central Europeu (BCE) em Sintra.

A trajetória ascendente que se estava a verificar desde a especulação sobre algumas frases do presidente do BCE proferidas em Portugal em 27 de junho inverteu-se após a divulgação da decisão da reunião do conselho do banco na quinta-feira.

Os banqueiros centrais do euro decidiram manter na comunicação oficial a válvula de segurança de poder estender no tempo e/ou aumentar o volume mensal do programa de compra de ativos, vulgo quantitative easing (QE), se as circunstâncias o exigirem. Draghi, na conferência de imprensa que deu na passada quinta-feira, chamou-lhe de “função de reação”, e disse que essa posição de cautela foi aprovada por unanimidade. Informou, ainda, que a avaliação global do QE será realizada numa das reuniões do conselho no outono, sem data predefinida.

O BCE volta a reunir-se para decisões sobre política monetária a 7 de setembro, 26 de outubro e 14 de dezembro. Muitos analistas apontam, agora, a reunião de outubro como a que regista uma probabilidade mais elevada para uma decisão e comunicação sobre o futuro do QE. No caso das OT, no prazo a 10 anos, os juros poderão descer, agora, para os mínimos do ano registados no mercado secundário a 14 de junho, no dia em que caíram para 2,83%. Nessa ocasião, o Tesouro português colocou dívida a 10 anos pagando 2,851%, o valor mais baixo em leilões desde novembro de 2015 naquele prazo de referência.

Efeito negativo de Sintra perdura nas dívidas do centro

O efeito da especulação sobre algumas frases de Draghi em Sintra continua, no entanto, a fazer sentir-se na zona euro, ainda que a dívida portuguesa seja a menos afetada, excluindo o caso da Grécia. Em relação à véspera das declarações polémicas, o nível dos juros das OT, a 10 anos, está apenas 2 pontos base acima, um aumento relativo inferior a 1%. Na ocasião estavam em 2,92% e agora fecharam a semana em 2,94%.

As maiores subidas relativas, autênticos disparos dos juros em quase 30 dias, verificam-se para as obrigações alemãs, finlandesas, holandesas e irlandesas na maturidade de referência, com aumentos acima de 30% entre 26 de junho e 21 de julho. No caso das Bunds – designação das obrigações germânicas -, a 10 anos, os juros engordaram 135%, subindo de 0,24% para 0,51% naquele período, tendo atingido um máximo de 0,6% em 13 de julho. Os aumentos para os juros dos títulos espanhóis, italianos e malteses, três dos periféricos do euro, foram inferiores a 10% no mesmo período.

Juros gregos em mínimos de quase oito anos

A Grécia tem visto os juros dos seus títulos a 10 anos em trajetória descendente contínua desde final de março, que se acentuou, abaixo de 6%, a partir da segunda semana de junho. Os juros naquela maturidade fecharam a semana em 5,26%, um mínimo de quase oito anos.

A descida sustentada dos juros gregos tem sido alimentada pela conclusão do segundo exame ao terceiro resgate, o desembolso da tranche do Mecanismo Europeu de Estabilidade que permitiu pagar ao BCE quase €4 mil milhões em obrigações que venceram a 20 de julho, a recomendação da Comissão Europeia para a saída da Grécia do Procedimento por Défice Excessivo, e, finalmente, a entrada, ainda que condicional e reduzida, do Fundo Monetário Internacional no envelope de financiamento do terceiro resgate e a subida da perspetiva do rating de estável para positiva por parte da Standard & Poor’s.

Tem-se registado forte especulação sobre a possibilidade de uma emissão obrigacionista grega ainda no verão ou até final do ano, apesar do Banco central grego, do BCE e do FMI se inclinarem para que tal 'teste' seria prematuro. O FMI, no relatório publicado esta semana fundamentando a entrada "em princípio" no terceiro resgate, apontava para novas emissões de médio e longo prazo só em 2018 (€1,1 mil milhões), com um pico em 2019 (de €9,4 mil milhões). As projeções do FMI apontam para um pico da dívida pública em €346 mil milhões em 2018 para depois entrar em trajetória descendente até 2030.

Grécia e Portugal com as rentabilidades mais elevadas na zona euro

As dívidas obrigacionistas helénica e portuguesa continuam a registar os retornos mais elevados na zona euro, segundo os índices da Bloomberg para a evolução desde o início do ano. A rentabilidade do conjunto da dívida grega subiu, esta semana, para 17,3%. No caso português, o retorno subiu para 7,76%.

Estes retornos elevados para os investidores contrastam com 0,76% para a dívida espanhola e 0,29% para a irlandesa e face a rentabilidades negativas para a Itália, para as economias do centro, e para o conjunto da zona euro (-0,35%).