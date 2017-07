2017 vai bater recorde de venda de casas

Estão a vender-se mais 26 casas por dia do que em 2010, ano de máximos no mercado residencial

O ano de 2017 promete bater finalmente o recorde de compra e venda de casas em Portugal. O recorde persiste desde 2010, quando se registou o máximo de 129.950 transações de alojamentos familiares no país.

Durante o ano de 2016, venderam-se 127.106 casas, o que não chegou para bater a marca de 2010. Contudo, os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que o quarto trimestre de 2016 e o primeiro trimestre de 2017 foram os mais fortes da série iniciada em 2009. Só nos três primeiros meses deste ano foram vendidas 35.178 casas, um novo máximo, que representa mais 19% face ao arranque de 2016, mais 121% face ao pior arranque que foi 2013 e mais 7% face ao melhor arranque que foi 2010. Os números do primeiro trimestre de 2017 mostram ainda que se estão a vender, em média, hoje em Portugal mais 26 casas por dia do que nesse arranque do melhor ano de 2010.

