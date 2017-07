Tempos de espera chegam a três horas

Há 16 cabinas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa, mas em junho apenas em dois dias foram ocupadas na totalidade por agentes do SEF, de acordo com dados da ANA a que o Expresso teve acesso, mas que a concessionária de aeroportos não confirma.

Em média, apenas 11 boxes foram utilizadas por dia neste período, o que representa uma ocupação de 70% da capacidade total. E somente em 12 dias estiveram ocupadas acima dos 80% da capacidade total. Ao que o Expresso apurou, estes números resultam de um controlo feito pela ANA que monitoriza o trabalho do SEF por observação no local e através de um sistema automático com câmaras e software.

