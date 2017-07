Santa Casa recupera 101 casas com voluntariado

Alfredo Sousa, de 65 anos, é viúvo, pensionista e vive sozinho numa casa a que dificilmente se pode chamar um lar. Abrigo precário, com problemas em quase todas as divisões, incluindo infiltrações por humidade, pinturas danificadas, cozinha e casa de banho degradadas, sendo nesta última divisão que se encontra o acesso funcional a água canalizada, por sinal, apenas fria. Em situação de grande carência socioeconómica e familiar, com um passado marcado por uma fase de isolamento e permanência nas ruas, o senhor Alfredo tem contado com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) para a sua alimentação diária e medicamentos e, assim, vem refazendo a sua vida. Por estes dias tem mais uma razão para encarar o futuro com menos preocupações: a sua casa foi uma das primeiras a ser alvo da 5ª edição do programa de pequenas obras da SCML, o Reparar.

Dar novas condições de habitabilidade e conforto à casa daquele munícipe, situada na Rua Guilherme Anjos (Santo Condestável), em Lisboa, vai custar quase €4800, valor assumido por uma empresa apadrinhadora do programa, que garante a compra de tintas e materiais e fornece, também, a mão de obra para a execução da obra. A empreitada foi concluída esta sexta-feira, juntando-se a outra, de pequena dimensão, já realizada na Travessa de Campo de Ourique (referente a uma munícipe idosa, igualmente utente da Ação Social da Misericórdia de Lisboa).

É com este tipo de parcerias que tem contado o Programa Reparar ao longo das quatro edições já realizadas, cada uma das quais implica um investimento da Santa Casa na ordem dos €20 mil. Desde 2012 até ao início da edição deste ano, já foram reparadas 101 casas de idosos, referenciados nos centros de dia ou no serviço de apoio domiciliário da SCML, graças à participação de 56 empresas apadrinhadoras e de 1020 voluntários. No total, foram dedicadas 8184 horas de voluntariado e investidos €364.000.

Até ao final do ano, o Reparar pretende fazer melhoramentos em 24 casas, um total dividido ao meio entre intervenções de maior e menor dimensão.

O projeto insere-se na filosofia da “pequena obra, grande impacto”, sentido sobretudo no bem-estar psicológico e social dos beneficiários, marcados pela idade e pelas carências económicas.

“Com pouco, sentimos que fazemos muito. E sentimos isso num olhar, num sorriso, às vezes até numa lágrima, especialmente nas pessoas mais velhas”, frisa Helena Lucas, diretora do Departamento de Gestão Imobiliária e Património da SCML, ela própria voluntária em edições anteriores, à semelhança de outros trabalhadores da instituição.

Como parte do seu investimento, a Santa Casa disponibiliza, ainda, uma equipa técnica que assegura a preparação técnica prévia das casas que vão ser intervencionadas e orienta o trabalho dos voluntários.

Alcoitão também abrangido

A maior novidade da presente edição do Reparar é a extensão do programa ao Centro de Reabilitação do Alcoitão (pertencente à SCML). Está prevista a realização de melhoramentos em seis casas de utentes daquele equipamento de reabilitação (independentemente do concelho de residência). Helena Lucas sublinha o alcance do alargamento da abrangência do Reparar, até agora confinado, geograficamente, à cidade de Lisboa. “Estes utentes, pessoas mais novas ou mais velhas, têm de se adaptar a uma nova vida, com sérios problemas de mobilidade, e as casas onde viviam com os pais ou sozinhos necessitam de alterações, seja a abertura de uma porta, mudanças na casa de banho, obter espaço para a cadeira de rodas... São intervenções de maior complexidade, mas de uma enorme importância para quem delas beneficia”.

Vidas “subitamente viradas do avesso” e em prol das quais, de resto, a SCML dedicou, em 2016, um outro projeto, o da construção de casas de transição, no recinto do Centro de Alcoitão, permitindo aos utentes treinar competências em gestos do quotidiano (como sentarem-se num sofá, por exemplo) antes de regressarem ao lar.

O concentrar de esforços naquele projeto foi, aliás, uma das razões porque o Programa Reparar não se realizou em 2016, remontando a última edição a 2015 (24 casas reparadas, 52 mil euros em obras apadrinhadas por 11 empresas).

“Retomamos agora o programa e esperamos dar-lhe um novo impulso”, frisa a responsável da SCML, em jeito de apelo à adesão de empresas e voluntários e dando uma garantia extra: “Uma pessoa sai dali rejuvenescida.”