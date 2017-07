Madonna na Comporta? Para o seu provável comprador, Pedro Almeida, é só uma coincidência

As fotos da cantora norte-americana nas praias alentejanas correram mundo. O empresário Pedro Almeida que quer comprar a Comporta diz que é apenas uma "feliz coincidência"

Madonna foi andar a cavalo para a Comporta e as suas fotos naquelas praias alentejanas, divulgadas esta semana, correram mundo. Para o comprador de 59% do fundo da Comporta - o empresário Pedro Almeida, dono da sociedade Ardma SGPS - foi uma feliz coincidência, embora tenha referido ao Expresso que "não tem nada a ver com as opções de Madonna". "Uma coisa é o meu projeto, que aguarda as decisões dos tribunais para que a aquisição seja efetivada, e outra coisa são os destinos turísticos procurados por Madonna", referiu com humor.

"Nos EUA as duas referências mais frequentes sobre Portugal são Cristiano Ronaldo e a Comporta, que foi publicitada no mercado norte-americano durante muito tempo. Por isso é natural que os americanos procurem aquelas praias", comentou.

O fundo da Herdade da Comporta está a ser transacionado - ainda depende da decisão das autoridades que estão a gerir este processo de falência da sociedade Rioforte -, mas ainda não foi vendida a sociedade gestora das actividades agrícolas que são desenvolvidas na herdade, nos concelhos de Alcácer do Sal e Grândola.

Pedro Almeida explicou ao Expresso que não pretende avançar com detalhes sobre o projeto que tem para a Comporta até que tudo seja autorizado pelos tribunais.

O empresário, que dedicou a vida ao sector petrolífero, lidera a holding Ardma SGPS, que gere negócios de transporte petrolífero e detém a Ardma Imobiliária, que investe em ativos imobiliários.

A viabilização da compra de 59% do fundo da Comporta pela Ardma segue um prazo de três meses, dos quais decorreram 15 dias, sendo expectável que haja uma decisão final até ao início de outubro.

Estiveram interessados na compra da Comporta os americanos Asher Edelman e David Storper, da sociedade Armory Merchant Holding, que chegaram a avançar com a possibilidade de oferecerem 400 milhões de euros pelo fundo da Herdade da Comprata e pela sociedade agrícola.

O relatório oficial dos curadores da insolvência da Rioforte sobre esta alienação refere que o produto líquido da venda do fundo de investimento da Comporta "será depositado numa conta bloqueada pelas autoridades portuguesas".

Se o negócio for autorizado, o investimento que servirá de âncora aos projetos imobiliários da Comporta será a infraestrutura dos campos de golfe.