Grupo Arié soma Capricciosa e Doca de Santo a restaurantes Avillez

Compra do grupo de restaurantes de Bernardo Dupiás deverá ser anunciada esta semana

A família Arié, que detém a cadeia Perfumes&Companhia e é proprietária do Grupo Avillez, assina na próxima semana o contrato de compra dos restaurantes do Grupo Doca de Santo. Entre estes encontram-se os restaurantes Capricciosa, Doca de Santo, República da Cerveja, Irish&Co, Popolo, Bunker e Otto, propriedade de Bernardo Dupiás.

Contactado pelo Expresso, o Grupo Arié escusa-se a comentar.

Com esta aquisição, o grupo que se destaca pelos negócios a nível da cosmética e perfumaria de luxo, com a representação de marcas como Shiseido, La Prairie e Hermès, reforça a presença na restauração, onde já tem a maioria do capital no Grupo Avillez, que controla os restaurantes dirigidos pelo chefe de cozinha José Avillez.