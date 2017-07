Eólicas da era Sócrates saem do papel

Projeto na região Oeste, em fase de consulta pública, resulta do concurso eólico de 2008 e será desenvolvido pelo grupo Lena, com um investimento de pelo menos €17 milhões

A Eneólica, empresa do grupo Lena, vai avançar com um parque eólico de 20 megawatts (MW) no concelho de Batalha, a 25 quilómetros de Leiria. O projeto Marvila 2 resulta de uma licença atribuída pelo Governo de José Sócrates em 2008 e prevê que as obras arranquem no final de setembro e estejam concluídas em julho do próximo ano.

O relatório de conformidade ambiental do projeto de execução está em consulta pública até à próxima terça-feira na Agência Portuguesa do Ambiente. O documento indica que o parque terá seis torres eólicas em vez das dez do projeto inicial, para respeitar as condições da declaração de impacto ambiental de 2015.

Cada um dos seis aerogeradores do parque terá uma potência de 3,4 MW. As torres eólicas terão 116 metros de altura (em vez dos 100 metros do projeto inicial) e o diâmetro das pás chegará a 122 metros (acima dos 100 metros inicialmente previstos). Esta reconfiguração permitirá também otimizar a produção anual do parque, que passa dos 62,4 gigawatts hora (GWh) apontados no estudo prévio para 65,1 GWh agora, o equivalente ao consumo elétrico anual de 28 mil famílias.

O Expresso questionou a Eneólica sobre este projeto, mas não obteve respostas em tempo útil. Segundo uma fonte do sector energético, atualmente o custo de mercado dos projetos eólicos ronda os €850 mil por MW, o que significa que o empreendimento do grupo Lena deverá custar cerca de €17 milhões.

Em causa está a exploração de uma licença que a Eneólica conquistou no final de 2008, ao vencer um dos lotes da Fase C do concurso eólico do Governo Sócrates. A Fase A foi ganha pelo consórcio Eneop (da EDP e Endesa), e a Fase B ficou com a Ventinveste (que juntava a Galp e a Martifer, mas que acabou por desenvolver apenas uma parte dos projetos, tendo vendido outra parte à EDP).

Preço competitivo

Um dos critérios de adjudicação dos lotes de potência eólica nos concursos de Sócrates era o preço: ganhavam os promotores que oferecessem a mais baixa tarifa de venda de energia à rede. O concurso assegurava às empresas a venda da eletricidade durante pelo menos 15 anos a um preço pré-determinado, com atualizações anuais indexadas à inflação.

O projeto da Eneólica contará com uma tarifa de venda em torno de €59 por megawatt hora (MWh), um dos mais baixos preços nas licitações eólicas do Governo Sócrates.

Hoje, o preço grossista da eletricidade em Portugal está em €48 por MWh. Ou seja, a tarifa do parque que o grupo Lena construirá está ainda acima do preço de mercado. No entanto, essa tarifa está significativamente abaixo do custo real da energia eólica em Portugal, que é de €94 por MWh, segundo a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Grupo Lena e a energia

A Eneólica é a divisão do grupo Lena para as energias renováveis. Embora outros negócios do grupo enfrentem dificuldades financeiras, a Eneólica apresentava no final de 2015 contas positivas, com capitais próprios de quase €15 milhões.

Nesse ano a Eneólica registou vendas de €1,2 milhões e um lucro de €828 mil. A empresa explora desde 2008 o parque eólico Marvila 1, com 12 MW de potência instalada, e o parque eólico de Sicó, com 20 MW.